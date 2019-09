Normalitat al Prat a la primera jornada de vaga dels treballadors de terra d'Iberia

Normalitat durant les primeres hores d'aquest dissabte en el primer dia de vaga del pont de la Mercè dels treballadors de terra d'Iberia. El que sí que hi ha són retards en diversos vols per la situació meteorològica, així com vols cancel·lats a destinacions com Milà, Eivissa i Palma de Mallorca. El portaveu d'UGT d'Iberia, Omar Minguillón, ha valorat positivament el setè dia de vaga perquè es compleixen els serveis mínims, la meitat dels treballadors que poden secundar la vaga ho fan, Vueling va anunciar la cancel·lació de 46 vols i hi ha "una vintena" d'endarreriments. Iberia, en canvi, destaca en un comunicat que dels 152 treballadors que poden fer vaga n'hi ha 7 que n'estan fent.

La companyia Vueling va anunciar fa uns dies que estava estudiant alternatives per canviar de 'handling' davant les protestes dels treballadors de terra. Minguillón ha criticat aquesta proposta perquè "en el cas que Vueling marxés de l'operador Iberia a un altre operador o que fes el seu propi 'handling' els treballadors anirien subrogats, amb el mateix problema i l'enfadament i el problema continuaria existint". Per això Minguillón reclama "crear llocs de treball estables i regular els torns i les jornades perquè els treballadors puguin conciliar" com a solució al conflicte.

La d'avui és la primera de les quatre jornades de vaga del pont de la Mercè després de dos dies de negociacions infructuoses entre els treballadors i la direcció. El comitè de vaga va anunciar divendres que l'aturada pels dies 21, 22, 23 i 24 de setembre es mantenia en un comunicat on reiteraven la necessitat d'acabar amb la temporalitat dels treballadors i de reorganitzar els torns de treball. L'aturada ha obligat a cancel·lar més de 200 vols de Vueling, que és del mateix grup empresarial que Iberia.

Els treballadors del 'handling' d'Iberia són els que realitzen les tasques de facturació, embarcaments de passatgers i càrrega i descàrrega d'equipatges per 27 companyies. Al Prat, ja han fet sis jornades de vaga aquest estiu -el 27 i 28 de juliol, el 24 i 25 d'agost i el 30 i 31 d'agost-, que van provocar cancel·lacions de centenars de vols i van afectar l'operativa habitual de l'aeroport sense generar incidències greus.