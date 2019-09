Mor als 75 anys Miquel Valls, expresident de la Cambra de Comerç de Barcelona

L'expresident de la Cambra de Comerç de Barcelona Miquel Valls i Maseda ha mort aquest diumenge als 75 anys, segons han confirmat fonts de la institució. Valls (Barcelona, 1943) va presidir la corporació econòmica durant 17 anys, des del 2002 fins a aquest any que va decidir no tornar-se a presentar a les eleccions. La candidatura independentista 'Eines de País' va guanyar el comicis i va donar el relleu a Joan Canadell. L'empresari i economista va rebre la Creu de Sant Jordi l'11 d'abril del 2017. L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marin, ha estat de les primeres personalitats a donar el condol a través de les xarxes socials. "Ens deixa el Miquel Valls. Molts de vosaltres el coneixíeu arran de la seva presidència a la Cambra. Per mi va ser una persona molt propera, que sempre va donar el seu suport a la ciutat i que deixa una empremta profunda. Sense dubte el trobaré a faltar. Descansa en pau Miquel", ha piulat Marín a Twitter.