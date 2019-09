El fill del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha nascut aquest dilluns, mentre que el seu pare està a la presó de Lledoners perquè ha estat encausat per l'1-O.





Ja som un més a la família. Perquè la vida sempre s'obre camí. Mil gràcies a tothom pels bons desitjos pic.twitter.com/NPclSinkbX — Jordi Cuixart (@jcuixart) September 23, 2019

Cuixart va ingressar a la presó el 16 d'octubre del 2017 i sempre ha defensat que ell i la seva parella no volen "que la repressió sigui un impediment per seguir construint la família", per la qual cosa creu que el naixement del seu fill és un missatge d'esperança i vitalitat, expliquen fonts d'Òmnium.