Els nou detinguts, investigats per delictes de rebel·lió, terrorisme i tinença d'explosius

Els nou membres dels CDR detinguts per la Guàrdia Civil aquest dilluns al matí estan sent investigats per delictes de rebel·lió, terrorisme i tinença d'explosius, segons ha informat la fiscalia de l'Audiència Nacional (AN) en un comunicat. Segons el ministeri públic, els detinguts preparaven "projectes terroristes amb fins secessionistes" i justifica l'operatiu de la Guàrdia Civil, ordenat pel jutjat d'instrucció 6 de l'AN, davant la "certesa" que els acusats pensaven actuar entre l'aniversari de l'1-O i l'anunci de la sentència del judici als dirigents independentistes al Tribunal Suprem. "S'ha procedit a la detenció dels implicats per avortar el projecte que hauria pogut ocasionar danys irreparables a causa de com d'avançats estaven els preparatius", diu la fiscalia en un comunicat difós aquest dilluns al migdia.

El ministeri públic diu que durant els registres, a instància del jutge de l'AN, la Guàrdia Civil ha trobat "material i substàncies" susceptibles -a l'espera de la confirmació d'especialistes- de "ser empleades en la fabricació d'artefactes explosius i de ser utilitzats contra objectius seleccionats per un grup de militants dels CDR".

A banda de les substàncies considerades "precursores per a la confecció d'explosius", els agents de la Benemèrita també s'han endut "abundant documentació i material informàtic per al seu estudi i anàlisi". La fiscalia recorda que fins ara s'han realitzat deu registres amb la "finalitat de localitzar i, en el seu cas, confiscar proves que evidenciïn l'avançat grau de preparació" de les accions.

La fiscalia ha argumentat que l'operatiu de la Guàrdia Civil en el marc de la investigació de l'AN -sota secret de sumari- està "orientat a esclarir presumptes activitats delictives, planificades i executades per membres dels CDR". Per ara, s'han fet nou detencions però, segons recorda el ministeri públic, l'operació "segueix oberta" i no es descarten més detencions.

La Guàrdia Civil ha fet, com a mínim, escorcolls a Sabadell, Cerdanyola del Vallès, Mollet del Vallès, Sant Vicenç de Torelló i Sant Fost de Campsentelles. Uns 500 agents de la Benemèrita participen en l'operatiu, ordenat per l'AN.