Tsunami Democràtic ocupa una oficina de CaixaBank

Unes 50 persones convocades pel Tsunami Democràtic han ocupat l'oficina de CaixaBank del carrer Torrent de l'Olla (Gràcia, Barcelona) durant 35 minuts, aquest dimecres a primera hora del matí. Els activistes han repartit papers als treballadors del banc on demanen que l'empresa deixi de finançar governs que "neguen el diàleg" i "apliquen la repressió". També han omplert fulls de reclamació en contra de "l'estratègia de la por" de l'IBEX-35. Els activistes han entrat a les 8:15 a l'oficina i s'han assegut a terra, insistint que l'acció era "no violenta". Amb un megàfon han llegit el text entregat a l'oficina, mentre la gent continuava operant al caixer sense problemes. A les 8:50 han abandonat la seu bancària.

"LaCaixa finança la repressió" i "l'Estat empresona" han estat els dos càntics dels activistes del Tsunami, que han entrat a les 8:15 a l'oficina. Primer ho ha fet una desena de persones, que han parlat amb els treballadors de la seu bancària i, seguidament, s'han assegut a terra mostrant cartells: 'Aquesta empresa finança la repressió'. Al cap de pocs minuts ha arribat més gent, convocada pel Tsunami, fins a sumar mig centenar de persones.

Dos agents dels Mossos han arribat a l'oficina de Torrent de l'Olla a les 8:45, i han parlat amb els activistes -sense identificar ningú- i el responsable de la seu. A les 8:50 s'ha donat per acabada l'acció, i els protestants han abandonat la sucursal bancària sense cap incident. Els clients han pogut operar sense cap problema. D'altra banda, l'ACN ha contactat amb CaixaBank, que no ha volgut fer cap comentari sobre l'acció.



Contra l'IBEX-35

"Avui seiem aquí, de forma no-violenta però ferma, per recordar a tots els directius de les empreses de l'IBEX-35 que en una democràcia és inacceptable contribuir a l'estratègia de la por quan la ciutadania expressa les seves demandes polítiques o socials per vies democràtiques", deia el document de queixa. "També som aquí per recordar que és inacceptable posar-se al costat de qui restringeix i limita drets i llibertats de la ciutadania i dels qui han escollit la repressió per no abordar un problema polític", continuava.

El Tsunami ha recordat que CaixaBank va "finançar" una campanya del govern espanyol de Mariano Rajoy (PP) contra el referèndum d'autodeterminació de l'1-O de 2017: "Les decisions sobre el futur de Catalunya les han de prendre els ciutadanes i ciutadanes del país i no les grans empreses de l'IBEX-35 organitzant campanyes de la por". A més, han argumentat que CaixaBank "posa per davant els seus beneficis milionaris" a l'exercici dels drets socials, com el dret a l'habitatge, al medi ambient o a una vida digna.

Per tot això el Tsunami ha entregat documents als treballadors on demana que l'empresa deixi de finançar governs que "neguen el diàleg i apliquen la repressió legitimant la presó i la violència per evitar afrontar un conflicte democràticament". "Demano a l'empresa que no participi en campanyes dirigides a generar por a la població (...), i que, per davant dels seus beneficis, posi els drets i la dignitat de les persones".

El Tsunami Democràtic ja va actuar el 18 de setembre a seus d'empreses de l'IBEX-35 amb cartells on es pot llegia el lema 'Aquesta empresa finança la repressió. Drets, llibertat, autodeterminació'. "Avui és un bon dia per recordar quines empreses van finançar la campanya de l'Estat espanyol contra l'1 d'octubre", indicava el moviment al seu compte de Twitter, al costat de l'enumeració de vuit empreses del selectiu espanyol, entre les quals BBVA, Santander i CaixaBank.