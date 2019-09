Comença l'interrogatori dels membres dels CDR acusats de terrorisme a l'Audiència Nacional

Els membres dels CDR detinguts des de dilluns han començat a declarar davant del jutge de l'Audiència Nacional a les 11 hores, segons han informat fonts jurídiques. Els set independentistes han quedat a disposició judicial després de passar els últims dos dies a la comandància de la Guàrdia Civil de Tres Cantos, a Madrid. El titular del jutjat d'instrucció 6 de l'AN, Manuel García Castellón, els interroga un per un, i poden acollir-se al dret a no declarar. Els arrestats han arribat a l'Audiència Nacional cap a les 7 del matí en un vehicle de la Guàrdia Civil i els advocats de cinc d'ells, d'Alerta Solidària, al voltant de les 8 hores. Abans de l'interrogatori els lletrats de l'organització antirepressiva s'han pogut reunir amb cinc dels detinguts. Els dos restants tenen advocats d'ofici. A l'exterior s'hi ha concentrat un grup de persones en suport als set arrestats, entre els quals, representants polítics de la CUP, ERC, JxCat i EH Bildu.

Els set arrestats estan acusats de terrorisme i la fiscalia sosté que formaven un "grup terrorista d'índole secessionista català". Se'ls va detenir dilluns en el marc d'un operatiu ordenat pel titular del jutjat d'instrucció 6 de l'AN i en el qual els agents de la Benemèrita van trobar material i substàncies considerades "precursores" de la confecció d'explosius.

Dos dels arrestats, que no tenen com a lletrats membres d'Alerta Solidària, haurien confessat durant els interrogatoris de la Guàrdia Civil, admetent que tenien intenció de cometre alguns sabotatges en resposta a la sentència del Tribunal Suprem, però sense voler atemptar contra persones, segons han publicat alguns mitjans. La resta no van declarar.

El portaveu d'Alerta Solidària i coordinador de les defenses dels membres dels CDR detinguts dilluns, Xavier Pellicer, ha atribuït aquest dijous les suposades confessions de dos dels arrestats a la manipulació i pressió "il·legal" de la Guàrdia Civil. En declaracions a TV3, Pellicer ha parlat d'aplicació "encoberta" de la Llei antiterrorista, "aïllant" els detinguts i impedint que poguessin trobar-se amb els seus advocats.