Segueixen buscant el nadó que el pare de 16 anys hauria llançat al Besòs

Els Mossos d'Esquadra i els Bombers segueixen buscant el nadó de pocs dies que el pare, de 16 anys, hauria llançat dimarts al riu a Sant Adrià de Besòs. Les tasques s'han reactivat cap a les 8 del matí. El dispositiu de recerca va començar dimarts a la tarda amb unitats subaquàtiques, canines i un helicòpter, que van pentinar la llera i les zones de canya, tant des de terra com des de l'aigua. També s'ha buscat dins el riu. La recerca comprèn una distància d'uns 800 metres, des de la zona on els testimonis situarien el pare amb el nadó fins a la desembocadura del riu. El noi ja està internat en règim tancat. El magistrat de guàrdia de menors va acordar aquesta mesura després que el jove confessés. La fiscalia considera els fets provisionalment com a assassinat.