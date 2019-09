Delgado avisa que «no dubtarà» a aplicar el 155 a Catalunya «si es donen les circumstàncies»

La ministra de Justícia en funcions, Dolores Delgado, ha llançat un avís aquest divendres a l'independentisme quan ha assegurat que l'executiu central "no dubtarà" a l'hora d'aplicar l'article 155 a Catalunya "si es donen les circumstàncies".

En una entrevista a Onda Cero, recollida per Europa Press, la ministra ha assegurat que "no dubtaran" a l'hora d'aplicar el 155 a Catalunya. "Ja tenim una sentència del Tribunal Constitucional que ens marca la pauta de com aplicar l'article 155, i si es donen les circumstàncies no ho dubtarem", ha recalcat Delgado.

No obstant això, creu que no caldrà i que s'ha de "pensar que tot es canalitzarà raonablement". I sobre la qüestió de l'ordre públic i la seguretat de la ciutadania a Catalunya, Delgado ha recalcat que el Govern central té l'obligació de mantenir-la, per la qual cosa "si cal", intervindrà i reforçarà la seguretat.

Confirma que la Moncloa recorrerà al TC

Delgado ha confirmat que el Govern espanyol està estudiant el contingut de la resolució que va aprovar el Parlament per expulsar la Guàrdia Civil del territori català, i impugnarà, si escau, la proposta davant el Tribunal Constitucional.

"Primer s'estudiarà el contingut d'aquests acords per després impugnar-los", ha explicat Delgado, que ha condemnat "qualsevol tipus" de violència i ha defensat les forces de seguretat de l'Estat.

"Ho estudiarem com ja es va fer amb la reprovació del rei", ha assenyalat la titular de Justícia, qui addueix que la resolució pretén "tensionar" la situació a Catalunya de cara a l'aniversari de l'1 d'octubre i la imminent sentència del judici del procés. "Des de la responsabilitat política s'hauria d'apel·lar a la serenor i a l'acatament de l'estat de dret", ha afegit.

En una altra entrevista a la Cadena Ser, el ministre d'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, ha declarat que l'executiu central està estudiant les declaracions d'aquest dijous amb la finalitat de veure quina és la manera més adequada d'impugnar aquestes resolucions, com es va fer quan la cambra catalana va declarar persona non grata el rei.