El judici contra els membres de la Mesa del Parlament es farà entre el 19 i el 22 de novembre, segons ha fixat el lletrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet, Lluís Guinó i l'exdiputada de la CUP Mireia Boya seran jutjats pel TSJC per desobediència, mentre que la causa contra Carme Forcadell per rebel·lió s'ha quedat al Tribunal Suprem. Declararan com a testimonis els altres membres de la mesa d'aquell moment, José María Espejo Saavedra i David Pérez, així com els lletrats Antonio Bayona, Xavier Muro, Pere Sol i Mercè Arderiu. A més, s'ha acceptat el testimoni d'Inés Arrimadas, Xavier Garcia Albiol, Miquel Iceta i Lluís Rabell, presidents dels grups parlamentaris no independentistes llavores. També compareixeran els expresidents del Parlament Ernest Benach i Núria de Gispert.

Així mateix, el tribunal ha acceptat que declarin com a testimonis els membres de la CUP Carles Riera, Eulàlia Reguant, Albert Botran i Gabriela Serra, així com Albano-Dante Fachin, Ferran Civit, Lluís Llach i Antoni Castellà.

El tribunal ha rebutjat el testimoni de Joan Vintró, lletrat fins l'any 2006, que havia estat demanat per algunes defenses.



Boya declararà en aranès

El TSJC també ha acordat nomenar un intèrpret de l'aranès perquè pugui assistir Mireia Boya en el seu interrogatori i durant el dret a l'última paraula.