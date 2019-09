Localitzen mort el nadó llançat al riu Besòs

Els Mossos d'Esquadra han localitzat sense vida a la llera del riu Besòs al nadó presumptament llançat a l'aigua pel seu pare de 16 anys, ha informat la policia catalana en un tuit recollit per Europa Press.

Els Mossos han indicat que han localitzat el nadó, buscat des de dimarts, en la llera del riu, i que en breu es donarà per finalitzat el dispositiu de recerca.

Els Mossos d'Esquadra, els Bombers de la Generalitat, la Guàrdia Civil, la Policia Local i Salvament Marítim han reprès al voltant de les vuit del matí d'aquest divendres la recerca per tercer dia consecutiu.

Enxampat enterrant el cos

Els fets van passar quan el menor, suposat pare del nen, va ser sorprès per algunes persones quan es disposava a enterrar el nadó, ja mort, al costat del Besòs, moment en què el va llançar al riu, segons fonts pròximes a la investigació.

Posteriorment, es va dirigir a una comissaria dels Mossos, on va confessar que havia passat i va ser detingut, alhora que es posava en marxa un ampli dispositiu per localitzar el nadó després de la trucada d'un testimoni al 112 alertant del que ha passat, que va ser després corroborat també per altres persones.

Ahir mateix, el jutge de guàrdia va ordenar l'ingrés del jove en un centre d'internament de menors com a mesura cautelar, després que la Fiscalia considerés els fets com a assassinat.

Durant les indagacions, la policia va trobar també una maleta amb roba tacada de sang a l'interior.