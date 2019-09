Un dels CDRs detinguts diu que Torra coneixia els plans de prendre el Parlament

Un dels integrants de l'autodenominat Equip de Resposta Tàctica (ERT), la facció suposadament violenta dels Comitès de Defensa de la República (CDR), va confessar davant del jutge de l'Audiència Nacional que el president de la Generalitat, Quim Torra, coneixia els plans del grup per tancar-se al Parlament, segons ha informat aquest dissabte el diari 'Abc' citant fonts de la investigació.

Segons aquest diari, un dels dos acusats que van admetre part dels fets imputats -la compra de material explosiu i la realització de proves- va explicar que des de dins del Parlament els facilitarien l'entrada a la cambra regional, un pla que comptava amb el coneixement de Torra i que s'activaria "el dia d": entre l'aniversari del referèndum de l'1-O i la sentència als líders del 'Procés' jutjats al Tribunal Suprem.

El pla, segons ha publicat 'El Confidencial', era ocupar la seu parlamentària durant cinc dies i en aquest termini buscar que el propi Torra o l'expresident fugat Carles Puigdemont declarés la independència unilateral, com a colofó ??a una escalada de violència amb atacs coordinats a infraestructures bàsiques. "A mi em diuen que Torra ho sabia", assegura aquest digital que va confessar un dels CDR davant del jutge.

En l'acte de presó el jutge ha apuntat que el grup -van ser detingudes nou persones, encara que dos van quedar en llibertat-- tenia un pla traçat per instaurar la república catalana per qualsevol via, inclosa la violència. Als arrestats se'ls ha confiscat precursors d'explosius i anotacions sobre instal·lacions públiques, dependències policials i infraestructures crítiques. Estan a la presó per delictes de terrorisme, tinença d'explosius i conspiració per causar estralls.

Segons les indagacions esmentades pel diari 'Abc', els arrestats haurien aportat la logística necessària per a una trobada entre un membre del Govern i un enllaç dels antics governants catalans fugats, entre ells Carles Puigdemont, un cop activat l'article 155 de la Constitució . La reunió, segons aquest diari, es va produir l'any passat a la tardor.

En el primer aniversari del referèndum il·legal de l'1-O, Quim Torra va arribar a dirigir-se en públic als CDR: "Apreteu, feu bé en apretar".