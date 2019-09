La Generalitat permetrà fer festa l'1 d'octubre als funcionaris que ho desitgin

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, facilitarà que els funcionaris de la Generalitat que ho desitgin puguin fer festa l'1-O compensant les hores d'assumptes personals que els correspon per la festivitat del 12 d'octubre, que enguany cau en dissabte. Segons ha avançat RAC1 i ha pogut confirmar l'ACN, en el cas del dia de la Hispanitat s'ha plantejat fer-ho d'aquesta manera ja que el festiu coincideix en cap de setmana. Puigneró accepta, així, la petició que li va traslladar l'Assemblea en Defensa de les Institucions Catalanes (ADIC) aquest dijous mitjançant una carta, a la qual ha tingut accés l'ACN. Pel que fa el 6 de desembre, festiu estatal per commemorar el dia de la Constitució i que aquest any coincideix amb un divendres, el conseller traslladarà la seva proposta a la Mesa General de la Funció Pública, a la qual convocarà en els pròxims dies.

Fonts del Departament han explicat que el conseller "s'ha fet seves les reivindicacions de l'ADIC" i que treballarà perquè els funcionaris que vulguin considerin el 12 d'octubre i 6 de desembre com a dies laborables. Un cop traslladada la proposta als sindicats –Intersindical, CCOO, UGT, IAC-CATAC i CSIF- de cara el dia de la Constitució, Puigneró portarà la mesura al Consell de Govern.

Aquest divendres, s'havia de celebrar una trobada entre la Generalitat i els sindicats però s'ha acabat suspenent en no disposar del quòrum suficient després que tres dels sindicats-CCOO, UGT, IAC-CATAC- no s'hagin presentat a la reunió.

Puigneró va anunciar aquest estiu que el Govern habilitaria els mecanismes possibles perquè els treballadors que així ho decidissin poguessin treballar els dos festius estatals. El Departament va argumentar que aquesta acció respon a les demandes de funcionaris que reclamen tenir dret a treballar aquells dos dies perquè no se senten representats per les celebracions.