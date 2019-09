El pare del mosso mort per ETA acusa els CDRs d'utilitzar els arguments d'ETA

El pare del mosso d'esquadra assassinat per ETA a Roses l'any 2001, Santos Santamaría, va rebutjar, ahir, la versió que els CDRs detinguts per terrorisme van donar al jutge aquesta setmana. Segons un escrit publicat al Facebook, Santamaría explica que va llegir les declaracions dels arrestats davant del magistrat on deien que no són terroristes, i va lamentar que «aquest argument ja l'havia sentit». «Van ser exactament les mateixes paraules que va utilitzar, a la mateixa Audiència Nacional, el comando etarra que amb 60 quilos d'explosius i metralla va assassinar el meu fill, mosso d'esquadra, a Roses», va afegir.

El pare del policia també va criticar el paper dels Mossos que donen suport als set detinguts aquesta setmana: «Em dol l'ànima veure joves del mateix uniforme que el meu fill donar suport a aquests individus. És molt trist, molt. Aquests no són Mossos d'Esquadra, són... una altra cosa».

En paral·lel, els advocats d'Alerta Solidària que representen cinc dels set CDRs detinguts per terrorisme preparen un recurs contra l'ordre d'empresonament dictada pel jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón. Ho van anunciar després de fer la primera visita a la presó de Soto del Real, on van veure els detinguts «forts», «agraïts per les mostres de solidaritat que arriben d'arreu dels Països Catalans» i alhora «preocupats per les acusacions que se'ls imputen», tot i que «són conscients del moment que vivim i de la finalitat que segurament té tot el cas en sí», en paraules de l'advocada Eva Pous.



Marlaska defensa l'operatiu

El ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, va descriure ahir de «rellevant» l'operació Judes, arran dels elements confiscats, i considera que és «preocupant» que el president de la Generalitat, Quim Torra, hagi posat «en dubte» l'estat de dret amb les seves crítiques.