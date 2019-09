Anna Puigdemont nega haver-se reunit amb els CDRs detinguts per fer d'enllaç amb el seu germà i Torra

La germana de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha negat haver participat en cap reunió amb els CDR detinguts per fer d'enllaç entre Puigdemont i el president Quim Torra, tal i com constaria en les interlocutòries que van enviar a presó els set detinguts la setmana passada, segons ha publicat la Ser. "És materialment impossible que jo hagi participat en aquella reunió per raons familiars, perfectament acreditades i documentades", ha apuntat en un comunicat Anna Puigdemont, fent referència a una suposada trobada el 15 de setembre del 2018 amb els detinguts. Aquesta reunió hauria servit per entregar documentació sensible i establir comunicacions segures entre Puigdemont i Torra. La germana de l'expresident nega, en canvi, haver fet mai d'enllaç entre ells. També ha constatat una campanya de "criminalització" per convèncer les autoritats belgues perquè entreguin el seu germà.

Anna Puigdemont, que assegura que es reserva exercir les accions civils o penals que consideri oportunes, ha lamentat les "diverses i interessades filtracions" que s'han produït assegurant que ella va participar en una trobada amb alguns dels detinguts de l'operació Judes. Després de recordar que no mai ha estat una persona pública, ha assegurat que no ha tingut, ni té, ni tindrà mai "cap tipus de relació amb actes violents de cap classe, ni amb les persones que els perpetrin".

"Aquesta campanya de criminalització i desprestigi té com a objectiu final intentar perjudicar el meu germà per, d'aquesta manera, tractar de convèncer les autoritats belgues perquè l'entreguin", ha conclòs.

En aquest sentit, ha assegurat que la seva és una família "profundament convençuda del dret" a lluitar per la independència de Catalunya, però també ha afegit que "aquest anhel i lluita" sempre s'ha plantejat "des del més absolut compromís amb les vies democràtiques, cíviques i pacífiques".