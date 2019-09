Sánchez avisa que tornarà a actuar «amb fermesa» si es vulnera la llei

El president del Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, va assegurar ahir que si l'independentisme «torna a trencar l'Estatut d'autonomia», el Govern respondrà amb «serena fermesa» per garantir «la convivència, la integritat territorial i la sobirania nacional» d'Espanya. Ho va fer durant la tradicional Festa de la Rosa que organitza el Partit Socialista de Catalunya (PSC) a la pineda de Gavà. A l'acte també hi van participar la presidenta del Congrés, Meritxell Batet; el president del Senat, Manel Cruz; el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i l'alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, davant unes 25.000 persones segons l'organització.

El líder del PSOE va advertir l'independentisme que «deixin d'enganyar, que el seu projecte polític ha fracassat i que han portat dolor als seus i a la resta de Catalunya, i que la independència no és el problema, sinó que el problema és la convivència». Sánchez va criticar durament l'actitud de la Generalitat i l'independentisme davant la detenció la setmana passada de diversos integrants dels CDRs acusats de terrorisme. «Pot haver-hi moltes opcions polítiques, però quan hi ha qualsevol indici de violència només hi pot haver una posició política i és la condemna ferma i rotunda de la violència», va assenyalar en el seu discurs, que va donar el tret de sortida a la precampanya de cara a les eleccions del 10 de novembre. Sánchez, que aspira que el PSC sigui la primera força a Catalunya el 10-N, va deixar clar que el problema no és l'independentisme, sinó la convivència, i va oferir «llei i diàleg», per aquest ordre, «perquè no hi pot haver diàleg sense llei, ni diàleg per recargolar la llei, que és el que vol l'independentisme».

En referència a la decisió de la CUP de presentar-se als comicis del 10-N, va utilitzar un to irònic, sense citar al partit, dient que «l'única cosa que fan és posar-se a la cua per presentar-se i tenir representació al Congrés dels Diputats de Madrid».

El president en funcions va insistir que en els comicis del 10 de novembre també caldrà triar entre «un país que avança o un que retrocedeix, que és el que vol la dreta i les seves tres sigles», i va recalcar que Espanya és un estat social i democràtic de dret, i va posar l'exhumació de les restes de Franco com a exemple.

Per la seva banda, el líder del PSC, Miquel Iceta, va manifestar que «és absurd» que l'independentisme, com a moviment pacífic, no hagi estat el primer a desmarcar-se absolutament de «qualsevol indici de violència». Va demanar a Esquerra i JxCat que «no tornin a enganyar» la societat catalana i va insistir que no hi haurà ni «amnistia» per als polítics presos ni un «referèndum d'autodeterminació».

Iceta va agrair a Pedro Sánchez que «abans que un mal govern», s'hagin convocat eleccions i va reivindicar el seu partit davant dels que actuen com a « montapollos i pagafantas», en al·lusió vetllada a Ciutadans i comuns, respectivament, atiant el conflicte o no dient «el que pensen per no quedar malament davant l'independentisme». També va demanar als assistents que donin suport als socialistes perquè el 10-N la seva victòria sigui «incontestable» i «ni dretes, ni aquells que es diuen d'esquerres» puguin bloquejar la investidura del líder del PSOE.

La candidata del PSC per Barcelona i presidenta del Congrés, Meritxell Batet, va acusar el Govern de tenir el país «destrossat» perquè no governa. Durant el seu discurs, Batet va avisar del risc que els «independentistes tornin a enganyar els catalans de bona fe», un risc que, segons el seu parer, coexisteix amb el que la dreta espanyola pugui formar govern després de les eleccions. Per aquest motiu, va cridar a la mobilització «No val sentir-se cansats per castigar els polítics, perquè al final només es castiga els ciutadans que ens estan esperant», va afegir.