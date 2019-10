Milers de persones es manifesten a Barcelona al crit '1-O, ni oblit ni perdó'

Milers de persones es manifestes des de les set de la tarda a la plaça Catalunya de Barcelona per commemorar el segon aniversari del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre del 2017. Amb crits com ara '1-O, ni oblit ni perdó' o 'Els carrers seran sempre nostres', els manifestants s'han començat a moure en direcció a la seu de la Comissió Europea. L'acte està convocat per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), i està previst que després d'arribar a la delegació de la institució europea continuï caminant fins al col·legi Ramon Llull, a l'avinguda Diagonal, que va ser un dels escenaris de càrregues policials de fa dos anys, quan la Guàrdia Civil i la Policia Nacional van actuar en alguns indrets per intentar evitar les votacions.