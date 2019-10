Multitudinària marxa de torxes per reclamar mobilització i unitat

Més de 13.000 persones, segons dades de la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra, van omplir ahir al vespre els carrers de Girona en una marxa de torxes reivindicativa per commemorar el segon aniversari de l'1 d'octubre. El punt d'inici del recorregut va ser la plaça del Vi, on una hora abans de l'inici de l'acte i malgrat l'amenaça de pluja, centenars de persones ja feien cua per comprar les torxes que lluirien durant la marxa. A mesura que la plaça s'anava omplint, s'anava generant un ambient reivindicatiu que es va veure incrementat amb l'arribada dels CDRs, que es van afegir a la marxa després de tot un dia de mobilitzacions.

La ruta va començar pocs minuts després de les vuit del vespre i va recórrer una part del Barri Vell fins a la plaça Sant Feliu. Des d'allà es van dirigir als Jutjats de Girona i van avançar per l'avinguda Jaume I fins a arribar a la subdelegació del Govern espanyol i la plaça de l'U d'Octubre. La marxa estava encapçalada per una pancarta amb el lema «Unitat, Desobediència, Independència!», subjectada per tres representants de les formacions independentistes de l'Ajuntament de Girona –Maria Àngels Planas, Quim Ayats i Lluc Salellas– i diverses personalitats de la societat civil. Durant el recorregut, es van sentir càntics a favor de la independència, de la llibertat dels presos independentistes i consignes relacionades amb els fets ocorreguts l'1 d'octubre de fa dos anys, com ara «Fora les forces d'ocupació», «Els carrers seran sempre nostres», o «1 d'octubre, ni oblit ni perdó».

La franja d'edat dels participants era variada i abundaven famílies que anaven avançant en una marxa pacífica i festiva. Enmig dels manifestants hi havia Tavi Casellas, coordinador de l'ANC a Girona des de fa gairebé un any, que es mostrava ferm i convençut de l'eficàcia de l'esperit de l'1 d'octubre. «La gent ja ha superat el dol de l'1 d'octubre de fa dos anys i espera que surti la sentència per mobilitzar-se», deia Casellas.

Un cop es va haver arribat a la plaça de l'U d'Octubre, la marxa va prendre un to més festiu amb la presència de músics que van fer una comparsa fins a dalt de l'escenari, on van pujar amb els manifestants que encapçalaven la marxa. Seguidament es van cantar versions populars d' Els segadors mentre la gent no es cansava de repetir els càntics a favor de la llibertat i la independència.



Xiulets per reclamar unitat

Els parlaments van posar punt final a l'acte. Primerament, representants de la societat civil van llegir manifestos reivindicatius on posaven en valor el referèndum de l'1 d'octubre i reclamaven unitat política per aconseguir l'efectivitat del mandat. El portaveu de l'organització Girona Vota, Sergi Font, va ressaltar la «importància de la mobilització per aconseguir una nova estratègia política».

Finalment, Salellas, Ayats i Planas –seguint aquest ordre– van llegir un manifest escrit conjuntament per Guanyem Girona, Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per Catalunya en el qual «commemoraven el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre de 2017, reconeixien la tasca dels gironins fa dos anys, exigien la llibertat dels presos independentistes i es comprometien a seguir treballant units per fer efectiva la independència». La resposta dels manifestants va ser unànime i contundent amb xiulets i crits reiteratius reclamant «unitat».