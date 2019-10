Sant Julià de Ramis treu les urnes per preservar l'esperit de l'1-O

La consulta popular ha comptat amb la participació de 462 persones. Són 354 les que han votat a favor de canviar la festa local del 25 de juliol a l'1 d'octubre. La consulta es repetirà cada any per commemorar l'1-O i recordar que durant el 2017 no es va poder votar.

ant Julià de Ramis ha despertat aquest 1 d'octubre posant les urnes al pavelló després de dos anys. El municipi recordava enguany els fets del 2017 amb una consulta popular, que cridava a votar a tots els veïns empadronats al municipi a partir de 16 anys, és a dir, més de 2.500 persones, donat que a les últimes municipals es recollia un cens de 2.516.

La consulta, convocada per l'Ajuntament, convidava els ciutadans a decidir canviar la festa local del 25 de juliol per l'1 d'octubre. Al migdia més de 70 persones s'havien acostat al pavelló per votar i s'esperava que durant la tarda la participació fos molt més alta.

Els participants posaven èmfasi en la necessitat de votar, sobretot després que no ho poguessin fer fa dos anys. Recordaven els fets de l'1 d'octubre com un símbol del municipi que va fer que un poble de més de 3.000 habitants s'unís. «L'1 d'octubre marca un abans i un després, i és que aquell dia ens vam despertar que érem veïns, i vam anar a dormir conscients que érem un poble», explica Sebastià Aupí, mossèn de la parròquia.

A quarts de deu del matí els ciutadans de Sarrià de Ter, que ja havien fet un esmorzar popular, es van desplaçar caminant fins al pavelló de Sant Julià per portar la lona de l'ANC, que normalment es troba a l'autovia, com a representació de la seva mobilització durant el referèndum del 2017 per defensar el pavelló.

De l'acte d'ahir n'esperen generar una empenta i que més municipis s'adhereixin a aquesta iniciativa. «La qüestió és que els municipis ens emmirallem els uns amb els altres i que es descobreixi que l'1 d'octubre pot ser un format interessant de participació i del que aquell dia va ser per tots nosaltres», relatava Jaume Casamitjana, membre de l'ANC.

L'alcalde, Marc Puigtió, i els ciutadans que es reunien al pavelló deien esperar que el resultat sigui positiu i que l'1 d'octubre passi a ser festivitat local, donat que la senten com una data significativa que marca el municipi i les seves generacions.

Tot i la festivitat de la jornada i l'alegria que desprenien els assistents, no deixava de ser-hi present el sentiment agredolç del que significa el dia d'ahir. Alguns recordaven el que va passar entre aquelles parets fa dos anys, però tot i la tristor que els genera el record d'aquell dia, relataven com una victòria poder celebrar aquesta consulta popular. «Estem reivindicant el dret a decidir. Existeix una necessitat i és que la gent vol participar activament de les coses que ens vinculen com a poble», deien.

Els presents durant la consulta opinaven que l'acte representava la democràcia i que «el dia d'avui té l'objectiu de preservar l'esperit de l'1-0». L'alcalde del municipi recordava que aquesta acció es durà a terme cada 1 d'octubre per decidir temes que afecten el veïnat. «La nostra acció de votar és una reivindicació del que aquell dia no ens van deixar fer».

Tot i que el matí es presentava força tranquil, tal com s'esperava, al llarg de la tarda el recinte va acollir més moviment. Finalment, 462 persones van participar en la votació, de les quals 354 van votar a favor que l'1 d'octubre passi a ser festiu local. Puigtió assegurava que defensarà el resultat de la votació malgrat no ser vinculant.