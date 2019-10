Un ferit en un tiroteig al Raval aquesta matinada

Una persona ha resultat ferida en un tiroteig al barri del Raval aquesta matinada. No es tem per la seva vida, segons han explicat a l'ACN fonts policials. Els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla que ha acabat amb un tret, segons ha avançat Ser Catalunya i han confirmat les mateixes fonts. Els fets s'han produït cap a les 5.20 hores de la matinada. En aquella mateixa zona, a la plaça Folch i Torres, s'ha registrat una altra baralla, però ha estat prèvia, entre les 3 i les 4 de la matinada. Un veí de la zona ha confirmat a l'ACN que ha sentit un tret i hi ha un impacte de bala en un local del carrer Reina Amàlia, tocant a la plaça Folch i Torres. A més, també hi ha restes de sang al carrer de l'Hort de la Bomba.