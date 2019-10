Roldán acusa Torra de dur Catalunya «a l'abisme» i «emparar violents»

La portaveu de Cs, Lorena Roldán, ha acusat aquest dilluns el president de la Generalitat, Quim Torra, de dur Catalunya "a l'abisme" i d'"emparar violents", en referència als membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) investigats per presumpte terrorisme. Roldán ha encapçalat la moció de censura que Cs ha presentat a Torra i que l'aspirant ha considerat una "obligació moral" contra el president. "No el censurem per separatista, el censurem per dur Catalunya a l'abisme", ha insistit. En el seu discurs com a candidata a la Generalitat, s'ha reivindicat com a "presidenta per a la Catalunya real" i, concretament, dels catalans "amb por". "Hi ha por perquè hi ha persones detingudes, radicals separatistes que tenien plans per atemptar", ha assegurat, per la qual cosa ha animat l'oposició a recuperar l'"esperit del 6 i 7 de setembre" de 2017 i enfrontar-se al Govern.

Roldán ha dit que durant els plens d'aquells dies "només hi havia una opció, aturar el cop", i que avui els partits contraris a la independència de Catalunya es troben davant del mateix repte. "Només hi ha dues opcions: votar 'no' i posar-se del costat de Torra o votar 'sí' i posar-se del costat de la democràcia, la convivència i la llibertat", ha afirmat. I és que, per a Roldán, que algunes filtracions a la premsa vinculin Torra amb els CDR detinguts situa el president "al costat d'explosius, presumptes terroristes i plans per assaltar el Parlament que sembla que coneixia". "I què ha fet vostè quan hi ha la via de la violència sobre la taula? Aplaudir i animar els presumptes terroristes i expulsar la Guàrdia Civil", li ha recriminat.

La portaveu taronja ha desgranat deu punts amb els quals voldria centrar el seu programa de govern i que aborden qüestions com el sistema sanitari, l'educació, l'estat del benestar, la família, l'economia, la seguretat, les infraestructures, la cultura i l'esport i també la regeneració política i la lluita contra la corrupció. Entre altres, ha proposat tancar el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya

(Cesicat), el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) i les delegacions del Govern "que només parlen malament d'Espanya"; un pla d'acollida de migrants; la gratuïtat de les escoles bressol i un augment del 50% de places públiques disponibles; un sistema d'escola trilingüe que acabi amb l'actual immersió lingüística; un pla per atre