Quim Torra supera la moció de Ciutadans (contra Sánchez)

Precampanya. Més que una moció de censura contra el president Quim Torra, el Parlament va viure ahir un debat de precampanya de les eleccions generals del 10-N. Ciutadans sabia que guanyaria quota de pantalla a costa de perdre una votació. Fins i tot «El Quixot» va ser present en una sessió que va seguir el guió al peu de la lletra.

ncara que a vegades ho pugui semblar –l'últim exemple el trobem en la sessió del 26 de setembre passat, la de la batussa entre Ciutadans i els independentistes pels nou CDRs detinguts per presumpte terrorisme–, deia ahir la portaveu del Govern català, Meritxell Budó, el Parlament de Catalunya, «no és un bar» ni «un plató de televisió». Ni tampoc «un pavelló» per fer-hi mítings electorals. Però ahir, quan el president Quim Torra va sortir victoriós de la moció de censura que Cs va perpetrar més contra Pedro Sánchez que contra ell, a la cambra catalana s'hi va fer precampanya per a les eleccions generals del 10-N. Fins i tot el portaveu de la CUP, que es presentarà per primer cop a uns comicis espanyols amb el suport de 25.000 avals, Vidal Aragonès, va aprofitar l'avinentesa per fer proclames electoralistes. La censura a Torra (i a Sánchez) es va estavellar en els vots contraris de JxCat, ERC, la CUP i els comuns, i l'abstenció del PSC. Molt soroll per a no res: només els de Rivera i Arrimadas -que ocupaven dos seients de la llotja– i els emissaris de Pablo Casado a Catalunya –Cayetana Álvarez de Toledo també era a la Ciutadella– van donar suport a una moció que s'explica només per la desesperació d'un partit molt castigat per unes enquestes que li donen un resultat molt minso el pròxim 10-N.



«El Quixot»

Lorena Roldán, la substituta d'Arrimadas al capdavant de Cs, es va barallar gairebé amb tothom. «No són gegants, són molins», va etzibar a Torra, que no va intervenir en el debat. Amb aquesta metàfora quixotesca –el debat d'ahir donaria per un spin-off de l'obra mestra de Miguel de Cervantes–, Roldán atacava el projecte de la «república catalana» que defensa amb un punt d'agonia el Govern: «No és una república, és un cop d'estat. No és el Molt Honorable Puigdemont, és un escapolit. No són presos polítics, són presumptes delinqüents. No és revolució dels somriures, són explosius. No són màrtirs, són presumptes terroristes». La resposta de Budó, que a Cs –que «van néixer per dividir i promoure el conflicte on no n'hi havia per trencar la convivència»– fan «un ús interessat i fraudulent del Parlament».



«Negoci rodó»

Deliberació al Suprem