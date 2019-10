El cap de la Guàrdia Civil a Catalunya: "la pretesa revolució dels somriures dissimula odi i mesquinesa"

El cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, Pedro Garrido, ha assegurat aquest dimecres que l'última operació policial contra els CDR demostra que "la pretesa revolució dels somriures" s'ha convertit "amb més facilitat de la desitjada" en "el rictus que dissimula l'odi i la mesquinesa capaç de generar destrucció, dolor i sofriment". Durant la seva intervenció a l'acte de celebració de la patrona del cos, Garrido, després de puntualitzar que independentisme i terrorisme "no són el mateix", ha alertat als que per aconseguir la independència "triïn el camí del terror" que se'ls combatrà "sense pena ni treva" perquè finalitzin el seu recorregut davant la justícia. Al seu torn, el director general de la Guàrdia Civil, Félix Azón, que ha dit "compartir" totes les paraules de Garrido, ha destacat que la detenció dels CDR "ha evitat mals majors que ja no es produiran".

L'acte de celebració de la patrona de la Guàrdia Civil que s'ha celebrat aquest dimecres a la comandància de Sant Andreu de la Barca ha comptat, entre d'altres, amb l'assistència del Fiscal del Tribunal Suprem, Javier Zaragoza, el cap superior de la policia espanyola, José Antonio Togores, o el president de l'Audiència de Barcelona, Antonio Recio. També hi ha assistit la cúpula d'Interior, amb el secretari general, Brauli Duart, al capdavant, el nou director general de la Policia, Pere Ferrer, i el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eugeni Sallent.

A l'hora dels discursos, el cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, Pedro Garrido, en el mateix to dur que va utilitzar l'any passat, ha refermat el compromís de l'institut armat per "garantir l'ordre constitucional" a Catalunya tot i que això generi el "rebuig" d'aquells que "volen desobeir les lleis". Un rebuig, ha afegit, que els confirma que estan "en el bon camí" per enfrontar-se "als que pretenen burlar la constitució per atemptar contra la integritat territorial de l'estat espanyol".

Als que s'oposen a la presència de la Guàrdia Civil a Catalunya "menyspreant, amenaçant o acovardint" els seus agents, Pedro Garrido els ha deixat clar que "els seus esforços són inútils" i que s'enorgulleix de veure "com responen amb impotència i ressentiment" a la seva feina del dia a dia.

Sobre la detenció de nou CDR en l'últim operatiu policial, Garrido, després de qualificar de "brillant" la intervenció, ha destacat que ha servit per "evitar els plans d'uns radicals independentistes" als que se'ls ha intervingut substàncies per fer explosius casolans així "com productes incendiaris pels seu presumpte ús terrorista". És aquí on ha assegurat que "la pretesa revolució dels somriures" s'ha convertit en un rictus que dissimula odi i mesquinesa i que perseguiran sense descans als que triïn el camí del terror.

Garrido també s'ha referit a la sentència del Tribunal Suprem destacant la contribució de la Guàrdia Civil treballant de manera "objectiva" a les investigacions dels líders independentistes. Sobre possibles mobilitzacions en resposta a la sentència, Garrido els ha assegurat que "no escatimaran esforços per garantir el lliure exercici dels drets i llibertats de tots els ciutadans sigui quina sigui la seva forma de pensar sempre que les seves accions es mantinguin dins el marc de la llei".

Pel que fa al director general de la Guàrdia Civil, Félix Azón, ha posat en valor la importància de la tasca que la Guàrdia Civil fa a Catalunya i ha assegurat que el cos "prendrà totes les mesures necessàries" per evitar que la resolució aprovada pel Parlament on es reclamava la retirada de la Guàrdia Civil "no tingui cap transcendència".