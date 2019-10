El Govern exigeix el cessament «immediat» del responsable de la Guàrdia Civil a Catalunya

El Govern ha exigit per carta a la vicepresidenta en funcions de l'executiu estatal, Carmen Calvo, el "cessament immediat" del cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, el general de brigada Pedro Garrido, per les declaracions que va fer ahir en el marc de la celebració de la patrona del cos de seguretat estatal. "Exigim al govern espanyol que emprengui les accions oportunes davant l'ofensa i el greuge ocasionats", afirma la missiva, signada per la consellera de la Presidència, Meritxell Budó. "Posar en dubte" l'actuació dels Mossos davant els seus màxims comandaments és "una ofensa" als agents i a "tot el poble català", escriu Budó.

Cal recordar que després dels discursos dels màxims responsables de la Guàrdia Civil, la plana major dels Mossos d'Esquadra va abandonar l'acte, entenent que s'havia menyspreat el cos català. La polèmica va generar una visita de la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, als màxims responsables dels Mossos, en una trobada en què, segons el Departament d'Interior, ella es va disculpar pel discurs, un extrem que la mateixa Delegació nega.

A la carta, Budó en nom del Govern especifica que de Garrido se n'espera "una professionalitat i neutralitat fora de qualsevol dubte en el marc de les seves competències, i un respecte absolut envers els seus homòlegs del cos de Mossos d'Esquadra".

A més, alerta que l'actuació d'ahir del general de Brigada va estar "absolutament fora de lloc" i tindrà "efectes a llarg termini". També considera que "soscava" la relació de col·laboració entre ambdós cossos policials, que "hauria de basar-se en la confiança mútua".

Finalment, l'executiu català considera que tampoc correspon al màxim comandament d'un cos policial "fer declaracions amb contingut polític" o "no respectar escrupolosament" la presumpció d'innocència de processos judicials encara oberts.