Una «rebel·lió de rics» sense suport internacional que manté la capacitat de mobilització

L'Institut Elcano aborda El conflicte independentista a Catalunya des de la perspectiva històrica i sociològica. Compara el cas català amb l'escocès, i hi detecta notables diferències. La principal, els perfils oposats dels partidaris de la secessió en una i altra regió: l'independentisme escocès troba el suport en «la classe treballadora»; el català, en canvi, en «les rendes altes». L'informe detecta, també, similituds amb el Brexit.

Catalunya mai no va ser un regne independent

«Catalunya i País Basc mai van ser regnes ni estats independents. La major part de l'actual territori català, que al final de l'alta edat mitjana constituïa el comtat de Barcelona, es va integrar el 1162 a la Corona d'Aragó i, des del 1479, també a la monarquia hispànica. Els seus òrgans d'autogovern medieval (que el 1641 es van posar breument sota sobirania de França) es van abolir el 1714, després de la Guerra de Successió, quan Espanya va deixar de ser una monarquia composta per passar a ser regne unitari a l'estil absolutista».

De l'hipercentralisme a la federació

«Encara que el desig d'autogovern era generalitzat a gairebé tota Espanya, les forces polítiques catalanes (nacionalistes i federalistes) van tenir un protagonisme especial en l'impuls i desenvolupament de l'Estat de les Autonomies. Els estatuts català i basc (1979) van ser els dos primers a aprovar-se a través de referèndum amb gran suport popular (en el cas català, del 88,15%). A diferència del lent i tímid procés de devolució regional que ha caracteritzat el Regne Unit, Itàlia i, per descomptat, França, l'organització territorial espanyola va transitar en només cinc anys de l'hipercentralisme a una federació de facto. Espanya seria el segon país europeu, després de Bèlgica, que més ha descentralitzat la seva estructura estatal en l'últim mig segle».

Per davant dels länder alemanys

«Altres índexs d'autogovern regional comparat (per exemple, Dardanelli, 2019) fins i tot situen el poder de les comunitats autònomes espanyoles al mateix nivell o per davant dels Länder alemanys (i només lleugerament per darrere dels cantons suïssos, les regions belgues o casos específics com les Illes Fèroe a Dinamarca)».

La importància de Catalunya

«L'enorme importància de Catalunya a Espanya és incontestable des d'un punt de vista objectiu (pes demogràfic, econòmic, cultural i polític). El benestar relatiu fa que el PIB regional representi el 19% de l'espanyol i que, per tant, sigui avui més pròsper que el conjunt d'Espanya (al voltant d'un 20% per sobre de la mitjana nacional). El 2018 va ser l'origen del 25% de les exportacions espanyoles i concentrava el 21,9% de l'estoc d'ocupació derivat de tota la inversió estrangera».

Contribució a la projecció d'espanya

«La contribució catalana a la presència global d'Espanya (calculada pel Reial Institut Elcano agregant projecció exterior econòmica, en seguretat i en poder tou) és també alta: el 19,6% del total, només per darrere de Madrid».

Més català a les Balears i València

«Galícia és l'únic territori espanyol en el qual la llengua titular es parla més que el castellà (51%). En contrast, el basc o euskera només s'usa habitualment pel 13,4% dels bascos. A Catalunya el percentatge de població que usa habitualment el català és del 36% (i el 50% el castellà). De fet, encara que el major nombre absolut de parlants de català es troben a Catalunya, el seu ús en termes relatius està més difós a Balears (46%) i a la Comunitat Valenciana (40%), si bé en aquest últim cas amb especificitats i la denominació de valencià».

L'acció exterior «paradiplomàtica»

«La política exterior és competència exclusiva del nivell central, però el Govern català té la seva pròpia acció internacional que tradicionalment s'ha centrat en el pla comercial i cultural. En els últims anys, la xarxa de delegacions catalanes ha optat per una labor paradiplomètica que és molt qüestionada des de Madrid».

Forces fortes, però no majoritàries

«El suport a la secessió va arribar al punt màxim el 2013 (48,5%), segons els sondejos del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat de Catalunya. A partir d'aquí va començar a declinar lentament i el 2019 rondaria el 34%. Amb tot, roman en nivells molt més alts que abans de 2010-2012 i l'independentisme ha continuat demostrant fins avui la forta capacitat de mobilització. Totes les eleccions celebrades des del 2012 (3 autonòmiques, 3 generals, 2 europees i 2 locals) han demostrat la fortalesa de les forces independentistes, però també han evidenciat la seva falta de majoria».

La mala gestió de Rajoy del referèndum

«L'1 d'octubre va tenir lloc el referèndum malgrat les prohibicions de diferents tribunals i que Mariano Rajoy havia assegurat que no se celebraria. En un context de convulsió i irregularitats, la participació declarada va ser del 42% (amb un 90% a favor, segons dades de la Generalitat), encara que el més destacat del dia va ser l'actuació coercitiva de la policia antidisturbis, que va tractar de detenir la votació en alguns col·legis i que va ser enèrgicament denunciada per l'independentisme i molt criticada per la major part d'observadors».

El suport a la ruptura, lluny de ser categòric

«En tot cas, les diverses eleccions celebrades a Catalunya durant la primavera de 2019 (municipals, generals i europees) han confirmat el persistent panorama polític català amb el suport a l'independentisme rondant el 40%-50%. Sondejos publicats a l'estiu de 2019 revelen un descens del suport a la independència fins a nivells previs a 2012. A més, fins a un 70% dels catalans declaren mantenir, en major o menor mesura, una identificació política amb Espanya. Un 50% aproximadament expressa que el seu sentiment polític principal és espanyol sense que a penes es percebin canvis amb la mitjana històrica d'aquest indicador. El suport a la ruptura està, per tant, molt lluny de ser categòric».

Rebel·lió de rics, com el Brexit?

«Una rebel·lió de rics? A diferència d'Escòcia, que és menys pròspera que la mitjana britànica i on l'independentisme té una forta base en la classe treballadora, Catalunya no és només una de les regions més riques d'Espanya, sinó que el nacionalisme català té més suport entre rendes altes. Les apel·lacions dels seus líders als enormes beneficis econòmics que tindria trencar amb Espanya en deixar de ser contribuent net al pressupost de l'Estat s'assemblen fins i tot de manera literal a alguns dels lemes de la campanya del Brexit i pot, per tant, percebre's com a egoista i contrari a la solidaritat».

Suport internacional pràcticament nul

«El suport exterior a la independència de Catalunya és limitat i pràcticament nul si es tracta d'un procés unilateral. A l'octubre de 2017 cap estat va reconèixer l'estatalitat de Catalunya després de la declaració unilateral d'independència. De fet, va haver-hi unanimitat a les capitals i les organitzacions multilaterals (incloent les institucions de la UE) per donar suport a la interpretació que Espanya va fer de la seva Constitució i es va negar explícitament que estigués justificada una secessió reparadora o una mediació externa en la crisi».