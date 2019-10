La sentència del procés: tota la informació i les últimes notícies

Aquest dilluns es farà pública la sentència del judici del procés, que molts consideren la resolució judicial més trascendental de la història recent de la justícia espanyola. Les filtracions prèvies apunten que el Tribunal Suprem ha acordat una condemna per sedició i malversació però no per rebel·lió. El Govern, el Parlament, partits sobiranistes i entitats preparen la resposta a la sentència a dos nivells: la mobilització ciutadana per protestar contra la decisió i, d'altra banda, la resposta política a nivell institucional i dels partits.

A diaridegirona.cat, seguirem minut a minut totes les informacions respecte a la sentència i les reaccions que generarà.