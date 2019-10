Batalla campal a l'aeroport del Prat entre la policia i un grup de manifestants

Enfrontaments entre la policia i un grup de manifestants que llança objectes contra el cordó policial a l'aeroport del Prat. Els Mossos han efectuat càrregues quan diverses persones s'han enfrontat als agents. Segons fonts policials, una part dels concentrats no han respost a les indicacions i han avançat amb intenció de superar la força policial utilitzant extintors, senyals de trànsit i palets, amb els quals també han fet barricades. Diverses persones han resultat ferides i hi ha molts desperfecte a la zona de l'aparcament. Els Mossos d'Esquadra estan disparant desenes de bales de foam per fer retrocedir els manifestants.

EFE