L'independentisme col·lapsa l'aeroport del Prat

L'aeroport del Prat s'ha convertit en l'epicentre de les protestes del moviment independentista contra la sentència del procés, que ha mobilitzat milers de persones cap a aquesta infraestructura col·lapsant els seus accessos i obligant a cancel·lar més de cent vols.



A peu, per carretera, amb metro i amb tren, milers de manifestants segueixen les directrius de la plataforma "Tsunami democràtic", que ja des del migdia, després de conèixer-se la sentència del Tribunal Suprem que fixa penes de 9 a 13 anys per als líders independentistes, ha cridat a acudir "immediatament i per totes les vies possibles" a la terminal T1 per paralitzar l'activitat de l'aeroport barceloní.



Durant unes hores, els Mossos d'Esquadra han ordenat tancar el servei de trens de rodalies (rodalies) i de metro a l'aeroport, mentre que l'accés per carretera per la C-32 i la C-31 ha quedat col·lapsat per les protestes.





Carregues policials

Acció davant el centre de control aeri

Així mateix han detingut un manifestant al vestíbul de la línia L-9 del metro quan pretenia accedir a l'Aeroport del Prat per "atemptat a agent de l'autoritat", segons la policia catalana.Les retencions a les carreteres i els talls intermitents en alguns ramals d'accés a aquesta infraestructura han portat a alguns viatgers a baixar dels seus vehicles i cobrir a peu els últims metres arrossegant les maletes per no perdre els seus vols.El col·lapse del Prat a causa de les protestei a cancel·lar altres 20 per demà.Els accessos a les terminals han viscut al llarg de la tarda moments de tensió, com quan els mossos han carregat contra part dels manifestants congregats davant de la porta d'arribades de la T1.Aquesta intervenció ha provocat carreres i la dispersió de manifestants per la zona- i s'ha resolt amb el tret de projectils de foam (escuma) per part dels agents i la detenció d'una persona.El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès al llarg del dia a 13 persones, 10 d'elles a la T1 de l'aeroport, encara que cap d'elles de gravetat.La protesta ha obligat a reunir el comitè de crisi de l'aeroport del Prat, que està tractant de minimitzar l'afectació de la protesta per als passatgers i de tractar que les tripulacions aèries puguin embarcar, han explicat a Efe fonts de l'aeroport de Barcelona.Una mostra del col·lapse viari que hi ha a la zona és la dificultat amb què circula l'Aerobús, el servei d'autobús que connecta Barcelona amb l'aeroport, i que està trigant més de dues hores a recórrer una distància que, en condicions normals, es cobreix en poc més de mitja hora.El col·lectiu "Tsunami democràtic" ha demanat als manifestants que es desplacen en cotxe que passin per les proximitats del centre de control de trànsit aeri i que ho facin "a poc a poc, sense pressa".L'objectiu dels que arriben a la T-1 és protagonitzar una seguda davant el control de seguretat, segons les consignes que difon aquest col·lectiu. En cas de no poder entrar al vestíbul, es demana als manifestants que se senten davant de la porta principal de sortides.Mossos d'Esquadra i Policia Nacional s'han desplegat també a l'estació de tren de Sants de Barcelona, un dels punts calents on es poden produir incidents.La policia, que ha blindat el recinte, s'ha separat en dues parts l'interior de l'estació i ha instal·lat tanques per diferenciar l'accés a la línia de llarga distància i AVE i al servei de rodalies.