Tsunami Democràtic vol col·lapsar l'aeroport del Prat

Els Mossos d'Esquadra han respost amb cops de porra a la concentració convocada aquest migdia per Tsunami Democràtic a la T1 de l'aeroport del Prat. En diversos vídeos penjats a les xarxes socials es veu com la policia catalana carrega contra els manifestants reunits al vestíbul l'estació de metro de la T1.





Els Mossos ja comencen amb les càrregues a l'Aeroport del Prat. TOTHOM A L'AEROPORT, com us sigui possible. No us atureu.pic.twitter.com/849PBOnAPA — Sergi Pinkman (@sergipinkman) October 14, 2019

Primera gran mobilització de Tsunami Democràtic com a resposta a la sentència de condemna al cas de l'1-O. El col·lectiu ha fet una crida massiva a "aturar l'activitat de la T1 de l'Aeroport del Prat" per rebutjar les penes per als encausats. Fins a les cinc de la tarda,En un comunicat, Tsunami reivindica el caràcter estrictament gandhià i no-violent" de l'acció i del mateix moviment que promou. Així ho diu, a més, en un vídeo que acompanya el comunicat i que ha distribuït per les xarxes. Tsunami, a més, recomana als seguidors acudir a l'aeroport "preparats per passar algunes hores fora de casa seva" i a portar "roba per a la pluja, menjar, aigua i calçat còmode, a més de ràdio convencional i mòbil amb bateria". "I una actitud no-violenta indestructible", afegeixen al comunicat.El comunicat i la crida s'han distribuït a les 13.00 hores en punt a través de les xarxes i de sistemes de missatgeria, per intentar arrossegar el màxim de gent possible cap a l'aeroport. Tsunami assegura que escull El Prat per "fer sentir a tot el món" el seu crit i "per fer visible a l'opinió pública internacional el rebuig a la sentència del Tribunal Suprem i la situació d'injustícia i de vulneració de drets que es dona a Catalunya". "Un dels llocs que connecten el país amb el món pot esdevenir el millor altaveu per internacionalitzar la resposta ciutadana a la sentència", afegeixen.A més d'explicar als ciutadans com arribar a l'aeroport i recomanar el que han de portar per aguantar temps a El Prat, insisteixen que l'activitat s'ha d'aturar "d'acord amb la discilplina radicalment noviolenta i la tradició de la desobediència civil". "Tsunami Democràtic fa una crida a desplaçar-se a l'Aeroport de forma immediata i per tots els mitjans possibles i fer visible al món que som un poble que lluita pels drets civils i l'autodeterminació. Només la força de la gent, junta i organitzada, pot decidir el seu propi futur. Hem de ser-hi totes i tots, al carrer", conclouen.Tsunami ha posat a disposició dels ciutadans, a més, centenars de bitllets d'avió que si s'adquireixen permeten accedir a la terminal. A més, a la mobilització de plaça Catalunya s'han repartti cartells que criden tothom a anar a l'aeroport.