Tsunami Democràtic crida a aturar la T-1 del Prat

Primera gran mobilització de Tsunami Democràtic com a resposta a la sentència de condemna al cas de l'1-O. El col·lectiu ha fet una crida massiva a "aturar l'activitat de la T1 de l'Aeroport del Prat" per rebutjar les penes per als encausats. En un comunicat, Tsunami reivindica el caràcter estrictament gandhià i no-violent" de l'acció i del mateix moviment que promou. Així ho diu, a més, en un vídeo que acompanya el comunicat i que ha distribuït per les xarxes. Tsunami, a més, recomana als seguidors acudir a l'aeroport "preparats per passar algunes hores fora de casa seva" i a portar "roba per a la pluja, menjar, aigua i calçat còmode, a més de ràdio convencional i mòbil amb bateria". "I una actitud no-violenta indestructible", afegeixen al comunicat.