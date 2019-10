Càrregues policials al final d'un dia tens a Barcelona

La Policia va carregar contra els manifestants concentrats davant la Prefectura Superior de Policia de Via Laietana de Barcelona, després que un petit grup tombés part de les tanques que protegeixen l'edifici. Sis mil persones es van manifestar des de la plaça Sant Jaume fins a la plaça Urquinaona, passant per la Via Laietana, on està ubicada la Prefectura. Els concentrats davant la seu policial van cridar consignes com «fora les forces d'ocupació» o «aquest edifici serà una biblioteca».

Un petit grup de manifestants van llançar objectes als agents i van tombar alguna de les tanques, i la Policia va respondre cap a les vuit del vespre amb una càrrega breu i una hora després amb una actuació molt més contundent. La segona càrrega va tenir lloc a les deu de la nit els agents van sortir de l'àrea tancada on trobaven i van recórrer un bon tram de la Via Laietana amb la intenció de fer retrocedir els manifestants. Finalment, van col·locar un nou cordó policial al centre d'avinguda, que va dividir la manifestació en dos, amb una zona intermèdia en la que la Policia va impedir el pas als manifestants. A l'hora de tancar aquesta edició encara es registraven incidents.

Hores abans, milers de persones es van concentrat a la plaça Sant Jaume de Barcelona per mostrar el seu rebuig a la sentència del Suprem en la concentració convocada per l'ANC i Òmnium. «Malgrat les mentides tothom sap que el pacifisme i l'actitud cívica sempre han estat bandera del moviment», va constatar l'actor Jaume Comas, que va ser l'encarregat de llegir el manifest conjunt. Representants de l'independentisme van reclamar «més unió que mai» davant «l'atac sense precedents» que creuen que suposa la sentència.

Paral·lelament, centenars de persones convocades pels CDRs es van manifestar pel centre de Barcelona fins a confluir a plaça Sant Jaume, on hi havia convocada la concentració, que un cop acabada va recórrer Via Laietana en una nova concentració davant la prefectura de la Policia Nacional.

«Cal una resposta política i institucional a l'altura del moment històric», van afegir. De fet, van assegurar que la condemna és «un intent barroer de criminalitzar-los» i creuen que la voluntat d'associar l'independentisme a la violència «de manera indigna i vergonyant» és una mostra «de desesperació». A l'acte hi va assistir el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del Parlament, Roger Torrent, entre altres representants polítics.

En l'acte van avisar que no tenen «por» i que seguiran sortint al carrer a exigir la llibertat dels presos i els exiliats. «Davant els que ens volen violents, serenor i tranquil·litat», van demanar, seguint amb el missatge no-violent.

L'acte, que va durar poc més de mitja hora, va transcórrer enmig de càntics com «presos polítics, llibertat», «fora les forces d'ocupació» o «fora, fora, fora la bandera espanyola», en referència a la bandera penjada al Palau de la Generalitat.