El Parlament Europeu prohibeix l'entrada de Puigdemont després de l'euroordre

El Parlament Europeu (PE) ha reactivat la prohibició total d'accés als seus edificis a Carles Puigdemont, després que la justícia espanyola cursés dilluns una nova ordre europea de detenció i lliurament.

Així ho han confirmat a Efe fonts parlamentàries, que han assenyalat que la decisió s'emmarca en "la cooperació entre estats membres i institucions europees".

Es tracta d'una decisió idèntica a la que va prendre l'Eurocambra el novembre de 2017 quan s'estava tramitant la primera euroordre contra ell, poc després que exiliés a Bèlgica a finals d'octubre d'aquell any.

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va reactivar dilluns l'ordre europea de detenció i lliurament contra Puigdemont pels delictes de sedició i malversació.

Delegació de vot al Parlament de Catalunya

D'altra banda, la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha assegurat aquest dimarts que l'expresident del Govern Carles Puigdemont demanarà "de manera immediata" la delegació del vot per poder votar al Parlament, després que el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena hagi aixecat la seva suspensió a la cambra catalana.

Preguntada en roda de premsa per si Puigdemont també demanarà rebre el sou de diputat, ha recordat que l'expresident va anunciar aquest dilluns que demanaria "la restitució dels seus drets polítics i econòmics" després de l'aixecament de la suspensió.

Al costat del portaveu de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, Borràs ha anunciat que demanaran que s'aixequi també la suspensió amb caràcter retroactiu dels diputats suspesos al Congrés, "i sabem ja que se'ls va retirar aquest dret polític de manera injusta".

Ha dit que és significatiu que la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, i el del Senat, Manuel Cruz, siguin del PSC i optessin per suspendre els empresonats elegits en els comicis en lloc de dialogar, segons Borràs, que ha dit de Batet: "Es va posar la toga i va fer de (Manuel) Marchena", en referència al jutge del Tribunal Suprem (TS).

Preguntats per la compareixença del president de la Generalitat, Quim Torra, per valorar la sentència del judici de l'1-O, Pujol ha dit que és pertinent escoltar-lo i que la seva intervenció serà d' "alt valor polític" i simbòlic, tot i que no exclou que puguin dur-se a terme altres iniciatives a la cambra catalana, ha dit.

Sense vincular-ho al fet que no es prevegi una votació al Parlament, Pujol ha criticat que la sentència canvia les regles de joc i redueix els assumptes que es poden debatre, i ha dit: "els diputats del Parlament estem encantats de continuar treballant com hem fet sempre".