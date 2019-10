Sánchez tanca la porta a l'indult i garanteix l'acatament de la sentència

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, va comparèixer ahir després de conèixer oficialment la sentència del Tribunal Suprem (TS). El dirigent va començar llançant un missatge de «respecte» i «suport» cap a la resolució judicial i va emfatitzar la independència del procés que ha jutjat els líders independentistes en un discurs on –entre línies– es va allunyar de la possibilitat de l'indult. El líder socialista va garantir l'«íntegre compliment» de la sentència del procés dictada aquest dilluns per l'alt tribunal contra els líders independentistes: «Ningú està per damunt de la llei i tots estem obligats al seu compliment. Ningú és jutjat per les seves idees», va subratllar Sánchez en una declaració institucional al Palau de La Moncloa.

El dirigent va assegurar que en una democràcia ningú és jutjat per les seves idees o per defensar un projecte polític sinó per delictes recollits en l'ordenament jurídic. «I en nom del Govern», Sánchez va voler reconèixer la tasca independent del Suprem «que ha treballat amb escrupolós respecte a les seves obligacions» donant un exemple d'«autonomia i transparència, de garanties i professionalitat».



El «naufragi» del procés

El president en funcions va subratllar que la sentència del procés confirma el «naufragi» del projecte independentista a Catalunya, que, segons el seu parer, ha «fracassat». Sánchez va insistir que «Catalunya ha de dialogar amb Catalunya, perquè és la convivència el que està en joc i la Generalitat i el Parlament han d'assumir la responsabilitat de representar i governar per a tots»: «Si així ho fan, trobaran el Govern d'Espanya disposat al diàleg», va recalcar.

«Queden alguns dies en els quals assistirem a les raneres d'una etapa superada», va proclamar Sánchez, que es va mostrar convençut que ara s'obre una «etapa nova» de convivència a Catalunya en la qual la regla només pot ser «la llei i la Constitució Espanyola». El dirigent va ressaltar que durant els pròxims dies el Govern es mantindrà «atent» per garantir la convivència, la seguretat i el respecte a la legalitat democràtica.«I ho farem amb fermesa democràtica, amb proporcionalitat i des de la unitat», va precisar.

Sánchez va deixar clar que fermesa democràtica significa «aplicar la legalitat, sense excloure cap responsabilitat que l'ordenament jurídic atorga». Però també, va dir, el Govern respondrà amb «proporcionalitat» a les agressions que puguin cometre's i amb unitat, és a dir, comptant amb totes les forces polítiques compromeses amb la Constitució.

Segons van recollir alguns mitjans, el president del Govern va trucar als líders de l'oposició –Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Cs) i Pablo Iglesias (Podem)– ahir a la tarda per demanar-los «suport institucional per donar un missatge unitari i de recolzament».