Tensió i col·lapse a l'aeroport del Prat

L'aeroport del Prat va ser ahir un dels punts calents de les protestes a Catalunya en contra la sentència. Milers de persones es van concentrar als accessos de la infraestructura mobilitzats per la plataforma Tsunami Democràtic des del migdia. A darrera hora de la nit, la plataforma va desconvocar la protesta, quelcom que no va evitar que es produissin disturbis. Els manifestants van llançar extintors, carros portaequipatge, palets de fusta i altres objectes contra els agents de policia que protegien la instal·lació, que van acabar carregant contra els presents al pàrquing i l'exterior de la Terminal 1.

La majoria de manifestants provenien d'una concentració que va tenir lloc a la plaça Catalunya i que va reunir, segons la Guàrdia Urbana, unes 25.000 persones. Els concentrats van omplir la plaça i els carrers propers fins que a la una del migdia Tsunami Democràtic va fer una crida a omplir l'aeroport. Cartells de «Tothom a l'aeroport» es van començar a aixecar d'entre els manifestants que es van començar a moure per poder-s'hi desplaçar en transport públic i a peu. D'aquesta manera, centenars de persones es van desplaçar a peu per la Gran Via de Barcelona per arribar fins a l'aeroport del Prat. La via es va tallar en direcció Llobregat, segons van confirmar fons de la Guàrdia Urbana. Els Mossos d'Esquadra va demanar a Renfe que interrompés el servei de trens al Prat –que va recuperar el servei 50 minuts després– i de metro.

Càrregues policials

A l'interior de l'aeroport hi va haver diversos moments de tensió. D'una banda, els Mossos d'Esquadra van contenir els manifestants que intentaven accedir a l'aeroport del Prat a través del metro i van efectuar una càrrega quan algunes persones havien intentat saltar-se el cordó policial. Una desena de manifestants van intentar sortejar els agents passant per una porta de servei i un d'ells va quedar retingut. Seguidament, centenars de persones es van asseure davant del cordó policial, que els impedia l'entrada a l'aeròdrom català si no mostraven una targeta d'embarcament i un document identificatiu. Els manifestants van cridar proclames com «No us mereixeu la senyera que porteu», «Voti voti voti, feixista qui no voti», «Ho tornarem a fer» o «Visca la república».

Un grup de manifestants va intentar accedir a la Terminal 1 del Prat per la zona d'accés dels treballadors i la policia espanyola els va frenar. Més enllà dels manifestants que van arribar en metro i que van ser bloquejats, els centenars que ho van fer per altres vies es van anar concentrant a la zona de taxis i busos de la Terminal 1. Davant la impossibilitat d'entrar a la terminal on els barrava el pas la policia, un grup de manifestants ho va intentar per l'accés de personal però també es van veure frenats per agents de la policia espanyola. Malgrat que es van veure moments de tensió puntuals, amb el llançament d'una paperera a la porta on s'esperaven els agents, finalment es van retirar de nou a la zona exterior sense més incidents.

Més tard es va produir una segona càrrega, a l'exterior de l'accés a la T-1 –des del metro– per la forta pressió que els concentrats estaven fent a la línia policial, segons van informar fonts policials. L'actuació va buscar evitar el risc que accedissin «violentament» a l'interior de l'aeroport des de la planta 0, concretament, a la zona d'aparcament dels taxis. Segons les mateixes fonts, la maniobra va servir per «guanyar espai i seguretat». Els Mossos van llençar projectils de foam. A la sortida de l'estació de Renfe de la T2 també es van produir càrregues.

Arran de les càrregues policials, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre fins a les set de la tarda 37 persones en el marc de les concentracions de protesta. Segons va informar el servei sanitari, la majoria d'assistències sanitàries es van fer a la Terminal 1 de l'aeroport del Prat on es concentrava la majoria de manifestants. De les 37 assistències, 16 continuaven actives a dos quarts de vuit del vespre i 21 ja s'havien finalitzat. D'aquestes 21 persones, disset van ser donades d'alta i quatre van ser traslladades a centres sanitaris.

Vols cancel·lats

Les protestes de col·lectius independentistes contra la sentència del procés van col·lapsar els accessos per carretera a l'aeroport del Prat i van provocar la cancel·lació de 110 dels més de 1.000 vols d'ahir.

Fonts de Vueling, la principal aerolínia del Prat, van assegurar a Efe que aquestes protestes, que van provocar el tall de la C-31, dificultaven tant l'arribada de tripulacions de les aerolínies, com de treballadors del mateix aeroport i de passatgers, i van afegir que van haver de cancel·lar quinze vols amb sortida des de Barcelona.

Alguns dels avions que no es van poder enlairar tenien destí a Madrid, Santander, Menorca, Eivissa i París. El personal d'atenció al client de les diverses companyies aèries recomanava als passatgers afectats que no marxessin de la zona d'embarcament i que esperessin dues hores per veure com evolucionava la situació.

La concentració de diversos milers de persones a la terminal i als voltants a l'aeroport va provocar el col·lapse d'un dels principals accessos a l'aeroport, la C-31, que estava tallada en tots dos sentits.

Una mostra del col·lapse era la dificultat amb la qual circulava l'Aerobús, el servei d'autobús que connecta Barcelona amb l'aeroport, i que estava tardant més de dues hores a recórrer una distància que, en condicions normals, es cobreix en poc més de mitja hora. El col·lectiu Tsunami democràtic va demanar als manifestants que passessin «a poc a poc» per les proximitats del centre de control de trànsit aeri.