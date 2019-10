Un arbre tallat i llençat sobre la via a Flaçà provoca retards de trens

Els trens convencionals i d'alta velocitat van tornar a circular ahir amb normalitat per Girona, després que manifestants independentistes malmetessin les vies com a protesta a la sentència condemnatòria del procés independentista. Tot i això, un incendi a les vies va obligar al matí a tallar la circulació entre Puigcerdà i Urtx-Alp durant uns trenta minuts.

Els CDRs de Cerdanya van posar pneumàtics i palets a les vies i els van cremar com a resposta a la decisió del Tribunal Suprem. Els Bombers van haver d'intervenir-hi per apagar les flames. La circulació per aquesta via va estar tallada durant mitja hora.

Paral·lelament, es va reestablir la circulació dels trens d'alta velocitat entre Barcelona-Girona-Figueres. Dilluns, manifestants independentistes van cremar diferents objectes sobre la via de l'AVE, a la zona de l'Avellaneda de Girona. Les flames van fondre les vies, fet que va provocar que el servei quedés aturat des de les dues del migdia. La circulació va quedar restablerta amb limitació de velocitat ahir a les 8.45 hores. De tota manera els trens van circular tan sols per una via mentre els tècnics seguien treballant per arreglar la desviació que es va produir el dilluns per les protestes. Ahir es van mantenir les restriccions en l'accés a l'estació gironina de l'AVE i els passatgers van haver d'entrar per una porta secundària, igual que dilluns.

El primer tren a arribar a Girona va ser un comboi procedent de Barcelona, a dos quarts d'onze del matí, tres quarts d'hora més tard del previst en un inici. Poc abans de tres quarts d'onze del matí també va sortir el primer tren cap a Figueres, procedent de l'estació de Sants. Tot i així, alguns dels trens previstos encara van patir retards.



Un arbre caigut a Flaçà

D'altra banda, la circulació ferroviària va quedar restablerta a les 7.30 hores d'ahir entre Figueres i Girona per les dues vies després que els tècnics d'Adif retiressin l'arbre que havia caigut després que algunes persones l'haguessin tallat amb una motoserra entre Sant Miquel de Fluvià i Flaçà. Aquest tall afectava les línies R11 i RG1, que van recuperar ja ahir les seves freqüències habituals. Adif hi va treballar durant la nit de dilluns a dimarts.