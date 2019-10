Aules buides, carreteres tallades

El que va congregar més gent va ser el tall a la sortida oest de l'AP-7 a Girona, que va congregar centenars d'estudiants durant tres hores fins que un fort desplegament policial format per Mossos antiavalots i Policia Nacional els va desallotjar. Va haver-hi càrregues puntuals per dispersar la multitud, però no es va fer cap detenció.

Més de cinc-cents manifestants, majoritàriament estudiants dels col·lectius de La Forja, Endavant i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans van ocupar a quarts de tres de la tarda ambdós carrils de la via a l'altura del pont de Sant Gregori després d'iniciar una marxa des dels jutjats de Girona, on se celebrava un judici contra tres membres de l'Espai Antiracista de Salt i Girona per delictes d'odi. Finalment els acusats no van declarar i l'acció es va iniciar abans d'acabar-se la vista.

No va ser fins a quarts de sis de la tarda quan un fort dispositiu format per una vintena de furgons de la Brimo i de l'Arro dels Mossos d'Esquadra i també una desena d'efectius de la Policia Nacional van arribar a la zona per tal de desallotjar-los. Els manifestants havien bloquejat ambdós vials amb barricades formades amb tanques de protecció, arbrat i altres materials que van trobar pels vorals, i que van encendre quan van arribar els efectius policials. L'operatiu va accedir al tall pel nord i pel sud i van dispersar els concentrats amb càrregues puntuals als que fugien en direcció nord. Un reduït grup va quedar rodejat al carril en direcció sud i va decidir asseure's a terra. Després de diversos avisos per part dels Mossos van decidir abandonar la carretera, tot i que el desallotjament va ser llarg perquè els manifestants havien de marxar per un pas de difícil accés i amb un pendent pronunciat. Hi va haver moments de tensió quan alguns manifestants van llançar objectes als cossos policials.

A primera hora de la tarda també es van produir talls a l'A-2 a Fornells de la Selva en sentit nord, i a l'AP-7 entre Riudellots i Sant Julià de Ramis en ambdós sentits. Els Mossos van haver de desviar el trànsit cap a l'N-II i va haver-hi retencions accentuades per un accident al tram de Sant Julià. Al vespre s'hi van sumar l'A-26 a Sant Joan les Fonts en direcció Figueres i l'N-II a Bàscara.

Durant el matí un tall efectuat a la C-65 a Cassà de la Selva va acabar amb càrregues dels Mossos contra els manifestants. Van identificar almenys set de les persones que hi participaven. El desallotjament es va produir inicialment sense incidents, però un cop els Mossos van apartar els manifestants de la carretera, la línia policial va continuar avançant cap a un polígon proper donant cops de porra a les persones concentrades. També van utilitzar les furgonetes per dispersar-les amb la tècnica del carrusel. Un d'aquests cops el va patir la divulgadora i professora de l'UdG Sílvia Simon, que a través de Twitter va denunciar haver rebut un cop a la cuixa, i va assegurar que «fa més mal veure aquestes bèsties apallissant a la gent sense cap raó».

El tall inicialment es va concentrar a la rotonda de Cassà que dona accés a la C-65 i a l'Eix Transversal. Aquí els manifestants van aprofitar per fer un esmorzar improvisat i alguns també van cremar pneumàtics i d'altres objectes. Cap a les deu del matí van arribar els antiavalots dels Mossos i van fer un cordó policial per poder fer sortir els manifestants.

Els Mossos i els manifestants –cap a una cinquantena- van estar una estona els uns davant dels altres però, poc després, els antidisturbis van fer avançar la línia per dispersar-los cap al polígon. Llavors van tenir lloc les càrregues i alguns manifestants van resultar ferits.

A Bescanó, un grup d'estudiants va tallar l'N-141 durant més d'una hora i van impedir el pas de vehicles pel centre del poble. Una travessera molt important, ja que l'N-141 uneix Girona amb la Garrotxa i la Selva. Gairebé simultàniament, a Celrà un grup de joves de l'institut de la població es van situar sota el pont de la via del tren que hi ha a la C-66 i la van bloquejar durant més d'una hora.

També va haver-hi més talls en vies com la C-63 a Anglès i a l'N-260 a Olot. En el cas de la capital de la Garrotxa, una trentena de joves va tallar el vial nord d'Olot durant més de tres hores. En aquestes mobilitzacions no va haver-hi intervenció policial.