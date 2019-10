Barricades de foc i batalla campal a Barcelona

Molta tensió a la zona de la conselleria d'Interior on cremen aquest vespre diverses barricades i s'ha creat una batalla campal. Al Passeig Sant Joan hi ha una foguera de grans dimensions que talla la calçada, i també n'hi ha d'altres, de més petites, formades per contenidors o mobiliari urbà, en carrers adjacents com Bailén. A l'alçada de Tetuan, hi ha un fort dispositiu policial, amb desenes de furgonetes i agents de Mossos i Policia Espanyola. Segons fonts policials, diversos grups encaputxats amb actitud "molt violenta" han actuat per intentar trencar el cordó policial a Interior. Les mateixes fonts indiquen que han llançat àcid contra la línia policial i pedres de grans dimensions a la zona de Tetuan.

La policia per ara ha intervingut amb foam i també amb càrregues amb porres. Els agents espanyols també s'han mobilitzat contundent amb les furgonetes, i en alguna ocasió han passat molt a prop dels manifestants i els periodistes.