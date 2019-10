Barricades de foc, enfrontaments i càrregues s'estenen a Girona, Barcelona, Tarragona, Lleida i Manresa

Escenes de caos i enfrontaments entre barricades de foc a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Manresa en la tercera nit de protestes a Catalunya contra la sentència del Suprem. A la capital catalana han cremat diversos cotxes, arbres i mobiliari urbà, i la policia espanyola i els Mossos han carregat amb porres i han llançat projectils de foam i pilotes de goma. Segons fonts policials, un grup de violents ha atacat amb almenys cinc artefactes pirotècnics l'helicòpter dels Mossos, que també han patit llançaments de còctels molotov, àcid, pedres i altres objectes. Per ara, hi ha almenys un detingut per desordres públics i una desena d'atesos pel SEM. L'ACN ha pogut veure un home estès a terra després de ser aparentment atropellat per una furgoneta policial.

Alguns manifestants han denunciat que s'ha tirat gas i que els picaven els ulls i no podien respirar, tot i que Mossos ha negat haver utilitzat cap tipus de gas.

A Tarragona s'han vist escenes similars a les de Barcelona, amb un noi ferit i inconscient durant uns minuts després de topar amb un contenidor que s'ha mogut pel pas de la furgoneta de la policia, segons ha pogut constatar l'agència. Després, el jove ha recuperat la consciència. Així mateix, els mossos haurien arrestat com a mínim dues persones, i una tercera ha estat detinguda per la policia espanyola. Per ara, però, no hi ha xifres oficials de detinguts.

A Girona, un grup de manifestants ha començat a encendre contenidors i fer barricades a la zona de la subdelegació del govern espanyol, i la policia ha carregat. També a Lleida hi ha barricades de foc i llançament d'objectes de tota mena, així com a Manresa, on la policia i els manifestants també s'enfronten en escenes molt caòtiques.