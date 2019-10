Batalla campal al centre de Girona

La plaça U d'Octubre i la Gran Via Jaume I de Girona es van convertir ahir a la nit en l'escenari d'una batalla campal entre grups de manifestants independentistes i els agents dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional. Després de l'encesa d'espelmes a la Subdelegació del Govern, un grup d'assistents es va encarar als Mossos d'Esquadra, que custodiaven l'edifici, i els van començar a tirar objectes contundents, com ara ampolles de vidre, llaunes i fins i tot algunes llambordes. Després dels pertinents avisos per megafonia, els agents van carregar per dispersar els manifestants utilitzant cops de porra i projectils de foam. El CDR de Girona-Salt va denunciar que un dels manifestants havia patit una ferida al cap per un d'aquests projectils i va haver de ser traslladat a l'hospital Josep Trueta.

La tensió va començar cap a quarts de nou del vespre, just en finalitzar la protesta convocada per ANC i Òmnium, que s'havia dut a terme sense incidents. Just quan la majoria dels assistents ja marxava cap a casa, un grup de manifestants es va encarar als agents dels Mossos que impedien l'accés a la Subdelegació del govern i els van començar a tirar tot tipus d'objectes contudents mentre els cridaven «no us mereixeu la senyera que porteu» o «el vostre conseller és a la presó». Un dels llançaments va fer malbé la lluna d'una de les furgones i els manifestants també van destrossar algunes tanques de protecció. Mentrestant, el terra estava ple de la cera de les espelmes que havien deixat els participants en l'acte previ d'ANC i Òmnium.

Mentre alguns manifestants estampaven ampolles, llaunes i llambordes contra els escuts i les furgones dels Mossos, d'altres demanaven que s'aturés el llançament d'objectes. Mentrestant, els Mossos advertien per megafonia als assistents que, si no paraven de llançar objectes, haurien d'actuar per dispersar-los.

I així ho van acabar fent minuts després, amb un gran desplegament conjunt dels Mossos amb agents de la Policia Nacional. Amb cops de porra, trets d'advertència i bales de foam, els agents policials van aconseguir dispersar els manifestants i dividir-los en tres grups: un, congregat a la plaça 1 d'octubre; un altre, a la zona de la Gran Via més propera a Correus; i el tercer, a l'àrea situada al costat de la Subdelegació. Cordons policials impedien el pas d'un costat a l'altre.



Barricades a Jaume I

Llavors, alguns manifestants van muntar barricades a Jaume I amb contenidors mentre continuaven llançant ampolles i altres objectes contra el desplegament policial. La Gran Via va quedar tallada i els agents van controlar el pas als carrers adjacents per evitar que els manifestants es tornessin a reagrupar. El CDR va denunciar que un jove havia quedat ferit al cap per un projectil de foam, i se'l van haver d'endur amb ambulància.

Alguns manifestants es van atrinxerar a Jaume I, mentre que d'altres anaven a parar a la plaça de la Independència i es barrejaven amb la gent que sortia de sopar. Al cap d'una estona, un nombre cada cop més gran de manifestants es va concentrar a la plaça U d'Octubre, on van reunir contenidors per encendre una foguera. S'hi van concentrar més de 200 persones i, després de tornar a llançar objectes contra la policia, uns quants van asseure's en rotllana per continuar amb la protesta, que va continuar fins al tancament d'aquesta edició, al voltant de mitjanit.



L'ANC condemna la violència

A última hora de la nit, l'ANC va emetre un comunicat de condemna als manifestants violents. «Condemnem totes les actituds violentes, vinguin d'on vinguin, i ens dolen especialment aquelles actituds provocatives i violentes de companys nostres que tenen per objectiu la llibertat del nostre país», deia el manifest. L'ANC va lamentar que l'única finalitat dels manifestants que es van encarar als Mossos fos aconseguir una càrrega policial, i es van refermar «en la lluita no violenta com a únic camí cap a la independència».