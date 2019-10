Les institucions gironines han mostrat un ampli rebuig institucional a la sentència del procés amb la celebració de plens extraordinaris en ajuntaments, consells comarcals i Diputació que han servit per aprovar mocions, en alguns casos impulsades per l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l'Associació Catalana de Municipis (ACM), que reclamen l'alliberament dels presos i donen suport a les mobilitzacions de rebuig. Malgrat que, en la majoria de casos, el PSC ha votat en contra d'aquest tipus de mocions, el PSC de l'Escala, encapçalat per Víctor Puga, ha donat suport a un text que manifesta el seu rebuig a la sentència condemnatòria i demana que es portin a terme «totes les accions necessàries per aconseguir la llibertat dels condemnats».

La Diputació de Girona va celebrar ahir al matí un ple extraordinari i urgent per aprovar una moció de resposta a la sentència i per demanar una amnistia. El text mostra el rebuig a la sentència condemnatòria, reclama la «llibertat immediata» dels presos, referma el compromís amb el dret d'autodeterminació, dona suport a les mobilitzacions de rebuig, crida la ciutadania a participar-hi i denuncia la situació de «repressió política». El text es va aprovar amb 22 vots a favor i 3 en contra: els del PSC. La portaveu socialista, Sílvia Paneque, va argumentar que el seu era vot negatiu perquè, tot i que no s'alegren de la privació de llibertat dels líders independentistes, sostenen que les institucions haurien de contribuir a generar «serenitat» i no «cridar a escenaris de confrontació». «No afegir més patiment al patiment», va demanar.

En canvi, a l'Escala, que precisament es troba governada pel PSC, dilluns al vespre es va aprovar per unanimitat una moció que també mostrava el rebuig a la sentència, demanava l'alliberament dels condemant i reclamava obrir «una nova etapa presidida per una ferma voluntat de diàleg» per trobar solucions a un problema de naturalesa política.

A Figueres, la moció de rebuig a la sentència va ser aprovada per ERC, JxFigueres, Guanyem i Canviem, mentre que el PSC no va participar en la votació i Ciutadans no va participar en el ple. El socialista Alfons Martínez va explicar que no podien donar suport a la moció perquè reclamava l'autodeterminació, tot i que sí que es va mostrar d'acord amb la necessitat de protestar amb civisme. Junts es va tornar a oferir per substituir el PSC al govern i «d'una vegada per totes» tenir una unitat d'acció tenint en compte la situació actual i la que vindrà.

L'Ajuntament de Salt, per la seva banda, va aprovar la moció amb el suport d'ERC, JxCat i Ips-CUP, mentre que el PSC hi va votar en contra. El ple extraordinari es va celebrar amb l'absència dels tres regidors de Vox. El portaveu socialista, Joan Martín, va defensar el vot en contra de la seva formació explicant que aquesta moció només fa que generar més conflicte. «És comprensible una discrepància contra la sentència però no és comprensible utilitzar-la per continuar amb l'enfrontament entre catalans», va afirmar. L'alcalde, Jordi Viñas, va acusar el PSC de «girar la cara» als catalans i de fer veure que això no va amb ells.

També l'Ajuntament de Girona va celebrar ahir al vespre un ple extraordinari per aprovar una moció consensuada per JxCat, Guanyem i ERC, que considera que la sentència suposa «una regressió dels drets i llibertats» i reclama la llibertat i l'amnistia per als empresonats. El text denuncia «la situació de repressió política i de vulneració de drets fonamentals» i mostra l'adhesió de l'Ajuntament a totes les mobilitzacions de rebuig a la sentència.