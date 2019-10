Torra insisteix en el dret a decidir: «Ho tornarem a fer»

Divisió al Parlament. Els tres partits independentistes no es posen d'acord a l'hora de consensuar una resposta conjunta a la sentència del Suprem, i descarten votar una resolució de rebuig en un ple monogràfic a la Cambra catalana; l'acte es limitarà a una compareixença demà del president de la Generalitat, Quim Torra.

o tornarem a fer», va assegurar el president de la Generalitat, Quim Torra, en resposta a la sentència als 12 líders independentistes condemnats ahir pel Tribunal Suprem. El cap de l'executiu català va repetir el lema que des de fa un temps entona l'independentisme per respondre a l'acció judicial contra els líders del procés, i ho va fer aprofitant el 79è aniversari de l'afusellament del seu predecessor al càrrec, Lluís Companys.

Al cementiri de Montjuïc, acompanyat del Govern (excepte el conseller d'Interior, Miquel Buch), Torra va recordar que la sentència «té per objectiu que no es torni a fer; doncs ho tornarem a fer». L'advertència va anar acompanyada de la defensa de l'autodeterminació com a «dret reconegut». El president català va aprofitar l'escenari i la data per vincular les reivindicacions i anhels de Companys amb les del moment actual. «Mai defallirem en l'exercici del dret a l'autodeterminació, com no ho van fer Companys, ni Irla ni Tarradellas».

En aquest sentit, va subratllar que «fer un referèndum no és un delicte», i que la disposició del Suprem és «una venjança que busca criminalitzar l'independentisme». També va anunciar que enviarà cartes als primers ministres dels països estrangers per internacionalitzar la sentència, una acció que també farà el president del Parlament, Roger Torrent, als seus homòlegs europeus.

Les paraules de Torra ahir a la tomba de Companys serveixen de prèvia per a la resposta «oficial» que el president de la Generalitat oferirà demà al Parlament. No serà en un ple monogràfic i amb votació d'una resolució conjunta d'ERC, JxCat i la CUP, sinó en una compareixença a la Cambra pel desacord entre els dos principals grups independentistes per consensuar un text, segons va informar El Periódico. De la seva banda, ERC va impulsar una votació perquè el Parlament rebutgi la sentència i titlli el Tribunal Suprem d'autoritari.

La resposta de Torra serà petició pròpia i sense límit de temps, amb les posteriors rèpliques dels grups. Això va comportar les crítiques de la CUP, que va lamentar que els dos grups principals no fossin capaços de tirar endavant una resolució. A banda de l'acte de Companys, Torra va visitar ahir els presos, que, segons va assegurar, estan «orgullosos» de les protestes. En aquesta línia, Oriol Junqueras va dir ahir en una entrevista a l'agència Reuters que un referèndum d'independència és «inevitable» i que el conflicte s'haurà de resoldre «a través de les urnes».