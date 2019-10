Els Mossos carreguen contra un grup d'ultres a Barcelona per evitar un xoc amb una manifestació antifeixista

Els Mossos carreguen contra un grup d'ultres a Barcelona per evitar un xoc amb una manifestació antifeixista

Els Mossos d'Esquadra han carregat contra un grup d'uns 300 ultres que s'estava manifestant a la plaça Artós de Barcelona per evitar coincidir amb una manifestació antifeixista.

Els ultres portaven bengales i coets, han fet salutacions feixistes, feien crits contra Pedro Sánchez i a favor de Hitler i Franco, mentre brandaven proclames com 'Aquesta és la nostra terra i l'hem de defensar', 'Unitat nacional', 'Puigdemont a presó'. La policia ha alertat per megafonia als manifestants que no llancin petards a la línia policial i adverteixen d'incidents violents.