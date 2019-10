El CDR talla més de trenta hores l'AP-7 a la frontera i hi torna a la nit

Un grup de manifestants va mantenir tallada l'AP-7 a la Jonquera més de trenta hores. La circulació en sentit sud a la frontera amb França va estar interrompuda des de les sis del matí del divendres fins ahir a dos quarts d'una del migdia, quan es va obrir un carril direcció Barcelona mentre els operaris començaven a treballar en la neteja de la via per recuperar progressivament la normalitat. Ahir a la nit, a l'hora de tancar aquesta edició, s'informava d'un nou bloqueig de l'autopista, a càrrec d'unes 500 persones i que hauria provocat 3 quilòmetres de cua, així com del tall de la N-II en els dos sentits a la zona.

Els manifestants de divendres, convocats pel CDR, hi van passar la nit i ahir el centenar de concentrats que hi quedaven van decidir abandonar el tall en el moment en què una trentena d'agents de la Brigada Mòbil dels Mossos van aparèixer per desallotjar-los, per tant, no es va produir produït cap enfrontament, ni cap càrrega. Aquest tall va ser l'últim en desconvocar-se dels que es van originar en la jornada de vaga general de divendres. Això sí, la via va quedar afectada per les barricades que els manifestants van construir amb les tanques de protecció de la via i amb branques d'arbres. També es van haver de retirar una trentena de broques de ferro que s'havien clavat a l'asfalt.

La protesta va provocar llargues cues a la part de la Catalunya Nord. De fet, la Gendarmeria va haver de desviar els vehicles quan passaven pel Voló cap a l'N-II i des del divendres la Prefectura dels Pirineus Nord Orientals restringia l'entrada a l'autopista en diversos peatges de la Catalunya Nord.

Poc després que es desconvoqués el tall a la frontera, els armilles grogues van tallar temporalment el trànsit en territori francès.

Un cop desconvocat el tall de la Jonquera, se'n va produir un de nou a Hostalets de Llers convocat també pel CDR. Es va interrompre momentàniament el trànsit a l'N-II en els dos sentits de la marxa pels volts de la una del migdia.



Una vintenta d'identificats

Tot seguit, els manifestants van voler traslladar sense èxit el tall en aquest punt de l'AP-7, moment en què els Mossos d'Esquadra van identificar una vintena de persones. Aquestes formaven part del grup de participants al tall de l'AP-7 a la Jonquera.

El CDR va intentar un tercer tall viari a comarques gironines a l'AP-7 a Medinyà, també sense èxit. Un grup de manifestants s'hi va començar a aplegar passades les tres de la tarda en direcció sud, però poc després es desconvocava per incidents.

El CDR Nord Oriental va informar que la Policia Nacional hauria disparat pilotes de goma contra els manifestants, així com de la presència de conductors violents.