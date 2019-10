El cost dels disturbis ja supera els 55.000 euros

El cost dels disturbis no deixa de créixer nit rere nit, aldarull rere aldarull. El dimecres es van cremar 30 contenidors i el divendres 10, segons les dades que ha facilitat l'Ajuntament de Girona. Un total de 55 contenidors que es tradueixen en 55.000 euros. A aquesta xifra s'hi hauran de sumar els danys en mobiliari urbà (senyals, tanques i espais publicitaris, entre d'altres) que el consistori «ara mateix» no pot quantificar.

Passejant ahir per Girona les imatges més impactants eren les llambordes del passeig de la Devesa arrencades i una part de la paret de l'edifici dels jutjats destrossada. La gent passava per davant i no dubtava en capturar-ho amb el seu telèfon mòbil.

Una jornada més, els treballadors de Girona + Neta van eliminar des de primera hora del matí totes les restes de la batalla campal de divendres. Netejaven les cendres de les barricades, retiraven les pedres, bales de goma i de foam que hi havia per terra. Al migdia ja estava pràcticament tot net, però encara quedaven alguns vidres i l'olor de cremat. Segons va notificar l'Ajuntament, la zona més afectada és la que hi ha entre el carrer Bonastruc i el Pont de la Barca.

La Gran Via de Jaume I continuava tallada al trànsit des del carrer Nou fins a la rotonda de Correus. Un tram on encara hi ha restes de cera de les espelmes dels manifestants de dimarts i on el foc de les barricades ha malmès l'asfaltatge.

Cap contenidor hi ha en aquest punt. Tots han estat cremats. I l'Ajuntament ha avisat que no els reposarà per por que tornin a ser cremats. Davant d'això, els veïns dipositen les escombraries al mig del carrer, en el punt on haurien de ser els contenidors. L'alcaldessa Marta Madrenas va explicar fa uns dies que facilitaran als veïns afectats un plànol amb els punts de recollida propers a on poden anar.

Per les xarxes socials circulaven un munt d'imatges de les conseqüències de la nit anterior. També unes fotografies dels cotxes dels Mossos d'Esquadra completament destrossats.