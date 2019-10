Dinou hospitalitzats arreu del país, un de molt greu i dos han perdut la visió d'un ull

Dinou persones estan hospitalitzades pels aldarulls dels últims dies a diversos llocs de Catalunya en el marc de les protestes per la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O. Un d'aquests hospitalitzats està molt greu, ingressat a l'hospital Vall d'Hebron estable dins de la gravetat.

Dues persones més han perdut la visió d'un ull i estan ingressades a l'hospital de Sant Pau. En aquest centre, hi ha un tercer afectat per lesions oculars que està pendent d'una operació per intentar evitar que també perdi la visió.

Aquestes lesions se sumen al ferit durant la protesta a l'aeroport del Prat de dilluns, que va perdre un ull després ser operat a l'hospital de Bellvitge.

Els tres ferits als ulls es troben a l'hospital de Sant Pau de Barcelona, mentre que la persona amb traumatisme cranioencefàlic està a la Vall d'Hebron i fonts d'aquest centre van detallar que es troba a la unitat de vigilància intensiva (UCI), estabilitzat però molt greu.

Un agent de Policia Nacional que divendres va ser evacuat pels seus companys durant els disturbis a Barcelona està ingressat a l'hospital Sagrat Cor de Barcelona en estat menys greu.

A l'hospital de Sant pau de Barcelona hi ha ingressats 5 ferits greus, tres per lesions oculars, un de poca gravetat –amb una lesió facial– i un altre, ingressat el 16 d'octubre, que evoluciona favorablement.

Al Sagrat Cor hi ha tres ingressats, un de greu, un de menys gravetat i un altre de lleu. Mentrestant, a l'hospital Vall d'Hebron, a més del ferit molt greu, n'hi ha un altre de lleu. A l'Hospital del Mar i hi ha un ingressat menys greu des del dia 18, i a l'hospital Clínic un altre d'estable. A Tarragona hi ha tres ingressats, dos a l'hospital Joan XXIII, un de greu ingressat des del 17 d'octubre i un de menys gravetat. El tercer ingressat està a l'hospital de Sant Pau i Sta. Tecla.