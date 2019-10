Els incidents violents fan perillar les Fires de Girona

Surt el sol. Els operaris comencen a donar forma a les Fires de Sant Narcís de Girona amb el muntatge de les atraccions i de les barraques. Arriba la nit, i les estructures comencen a trontollar. Els incidents violents que han estat incendiant Girona aquesta setmana posen en perill la celebració de la Festa Major de la ciutat, que ha d'arrencar el divendres que ve, dia 25 d'octubre.

Tot i això, l'Ajuntament assegurava ahir que «de moment no hi ha canvis» i, per tant, es mantenen les fires. Ara bé, la setmana que ve el consistori parlarà amb les entitats que organitzen algunes de les 260 activitats programades per «valorar què es fa, en funció de la situació».

Aquests dies els firaires fan rondes a la nit per protegir les seves atraccions. Així ho explicava el president de l'Associació de Firaires de les Comarques gironines, Joan Bagó. «Estem pendents dels negocis perquè no ens agafin material per fer barricades», assegurava.

El propietari dels cavallets, muntats davant la Fira de Mostres, explicava ahir que cap a les dotze de la nit s'aproximen a la parada per controlar que ningú els robi cap peça. Assegurava que el divendres a un company seu li van agafar les tanques per fer una barricada i, a un altre, li van destrossar una part de l'atracció.

Els cavallets era l'única atracció que ahir estava oberta a les Fires de Girona. Ja fa anys, que les parades infantils obren el cap de setmana anterior de la Festa Major. Una situació que ahir no es va produir.

També es van suspendre alguns dels actes previs de les Festes de Sant Narcís que s'havien de celebrar ahir. Concretament, el Toc de Rams i el vermut musical de la festa dels 4 rius no es va fer. Segons van assegurar fonts del govern de l'Ajuntament de Girona, la decisió es va prendre de forma consensuada amb les entitats coorganitzadores d'aquestes dues activitats.



Les barraques com a escuts

Les barraques també van ser el punt de mira dels grups de joves que van enfrontar-se el divendres amb la policia. Durant els disturbis, els manifestants violents van començar a agafar material de l'estructura de les barraques de l'esplanada de la Copa per fer barricades. Algun jove els ho recriminava i, fins i tot, van tornar a col·locar el material al lloc on estava originalment. Però eren minoria.

Un home que va arribar amb el seu cotxe a la Copa per protegir la seva barraca va acabar amb el vidre de la part posterior del cotxe rebentat per un roc. Tot va començar quan el vehicle va aparèixer entre la multitud a gran velocitat. Alguns dels presents cridaven «Compte, que són feixistes!». Una persona, que tenia una pedra a la mà, la va llançar contra el vidre posterior del vehicle quan aquest just s'havia aturat al costat d'una barraca. En va sortir un home, desesperat, cridant que li havien destrossat el vehicle i la barraca, la de l'entitat Juvenil Salsa Jove.

Tot i aquests aldarulls de divendres, ahir les entitats continuaven muntant la seva barraca a l'esplanada de la Copa. Confiaven que no els hi desmuntarien i que arribarien «vives» fins al divendres. Això si finalment se celebren les Fires de Sant Narcís, clar.