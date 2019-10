Manifestació als Jutjats de Girona contra les detencions en les protestes

Centenars de persones es van manifestar ahir durant diverses hores davant dels Jutjats de Girona en protesta contra les detencions durant les protestes d'aquestes dies. La mobilització es produïa mentre a l'interior de les dependències judicials declaraven algunes de les persones que van ser arrestades aquests dies. A mitjanit, a l'hora de tancar aquesta edició, els concentrats continuaven a la zona per mirar d'impedir que un dels detinguts fos traslladat a la presó després que la jutgessa hagués decretat per a ell presó provisional sense fiança.

La concentració estava convocada a les cinc de la tarda, i a dos quarts de vuit ja hi havia unes 800 persones, segons fonts de la Policia Municipal. Els responsables dels CDRs reclamaven a través de les xarxes socials una participació «més massiva». En aquell moment, no hi havia presència policial a la zona, encara que davant de la Subdelegació del Govern hi havia una desena de furgons antiavalots de la Policia Nacional.

Ahir, però, no van intervenir, almenys fins al tancament d'aquesta edició. Perquè la concentració davant dels Jutjats va ser pacífica, i l'única tensió es va produir quan alguns manifestants van intentar boicotejar la connexió en directe dels periodistes d'Antena 3 amb xiulets i crits, i es va produir un breu enfrontament amb altres periodistes que donaven suport als seus companys.

Durant la tarda i la nit, els concentrats (que van arribar a ser un miler de persones a dos quarts de deu, segonts fonts municipals) van anar celebrant cada vegada que un dels arrestats quedava en llibertat després de declarar. En previsió que es decretés presó per a algun dels detinguts, i que les forces de seguretat intentessin traslladar-lo al centre penitenciari, un grup de manifestants es va asseure davant de l'accés al pàrquing dels jutjats, al carrer Jeroni Real de Fontclara, barrant-ne l'entrada i la sortida.

Durant la jornada d'ahir, el jutjat d'instrucció número 8 va rebre vuit arrestats pels incidents d'aquests dies. Per a un d'ells es va decretar presó provisional comunicada i sense fiança, acusat de delictes d'atemptat a agents de l'autoritat, desordres públics i danys. Quatre persones més van quedar en llibertat amb mesures cautelars, entre les quals la retirada del passaport i la prohibició de sortir del territori espanyol, a més de la prohibició d'assistir a manifestacions i actes de protesta. Finalment, tres detinguts més van quedar en llibertat provisional, amb l'obligació d'estar a disposició del jutjat. Aquests set últims estan acusats d'atemptats a agents de l'autoritat i desordres públics.

Fonts dels convocants de la protesta d'ahir van explicar que el detingut per a qui s'havia decretat presó provisional tenia antecedents, i que aquesta havia estat la raó per la qual la jutgessa havia adoptat aquella decisió. Segons les mateies fonts, no hauria estat detingut durant els disturbis, sinó que l'havien arrestat al carrer. Magrat això, els manifestants van decidir continuar amb la seva protesta (la mantenien a mitjanit) per evitar que fos traslladat a la presó.