Un motorista i dos ocupants d'un cotxe moren en 2 accidents de trànsit

Tres persones van perdre la vida i dues més van quedar ferides de gravetat en dos accidents de trànsit que van tenir lloc ahir a Bassella i Barcelona. Així, a Bassella, a l'Alt Urgell, dos germans, de 27 i 25 anys, van perdre la vida i dues persones més van quedar ferides de gravetat en un accident a la C-14. Fins a quatre vehicles es van veure implicats en el sinistre, que va obligar a tallar la carretera en tots dos sentits.

Segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT), el sinistre mortal es va produir en el punt quilomètric 131 de la C-14, al voltant de les 11 del matí, per causes que s'estan investigant, en xocar quatre vehicles. A causa de l'impacte, van morir dos germans, H.M.A., de 25 anys, i A.M.A., de 27, tots dos veïns de Sant Andreu de la Barca. A més, dues persones més van quedar ferides greus i van estar evacuades en helicòpter a l'hospital Taulí de Sabadell i a l'hospital Sant Pau de Barcelona. També van patir ferides de diversa consideració dos menors, que van ser evacuats en ambulància a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida, encara que el seu estat no era greu. Al lloc de l'accident s'hi van desplaçar vuit patrulles dels Mossos, cinc helicòpters dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i dos helicòpters del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Accident de matinada

L'altre accident va tenir lloc a Barcelona, on la víctima, un jove de 26 anys, va ser atropellat per un turisme després de caure de la moto. Els fets van tenir lloc a tres quarts de 7 de la matinada a la C-17 quan, sense que cap altre vehicle s'hi veiés implicat, el motorista va caure a la via. Quan el conductor intentava aixecar el vehicle, un turisme el va atropellar. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar unitats de la Guàrdia Urbana i el SEM. Aquesta és la dissetena víctima mortal en accident de trànsit a la capital catalana el 2019.