«Quins collons!»: la reacció de Torra a la resposta de Sánchez

Després de no aconseguir parlar amb Sánchez aquest passat dissabte i haver-li enviat una carta, Torra ha tornat a telefonar aquest diumenge a Pedro Sánchez, però no ha pogut parlar amb ell perquè des de Moncloa li han assegurat que estava reunit i que no es podia posar, tot i que tractarien de fer el contacte més endavant.



Sobre aquest precís moment s'ha fet viral un vídeo emès per TV3, i després difós a Twitter, en què s'observa de primera mà la reacció de Torra davant la negativa de Sánchez de posar-se al telèfon. L'actitud del president i de l'assistent que li comunica que no hi haurà conversa telefònica es nota poc natural i forçada, el diàleg pregunta-resposta sembla fins i tot guionitzat, ja que no és habitual que les càmeres estiguin presents en el dia a dia del despatx del president.





Pedro Sánchez no agafa el telèfon a Quim Torra i el president respon "quins collons". Fan absolut. pic.twitter.com/t1O7AQc3tt — Miquel Strubell fill ???? (@miquelstrubell) October 20, 2019

El president de la Generalitat, Quim Torra, considera "d'una gran irresponsabilitat" que el cap de l'Executiu en funcions, Pedro Sánchez, es negui "reiteradament" a agafar-li el telèfon i s'"amagui" darrere del líder del PSC, Miquel Iceta.Torra ha respost així a la missiva que li ha enviat aquesta mateixa tarda Iceta demanant-li que condemni les actuacions violentes "tantes vegades com faci falta", fins que cessin els disturbis per la sentència del procés, i que expressi el seu suport a Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil per la feina d'aquests dies.En la seva resposta, també mitjançant carta, Torra assenyala que la sentència del procés hauria de ser un motiu de preocupació per a qualsevol demòcrata, encara que "sembla que el president del Govern no ho veu així" perquè "reiteradament es nega a agafar el telèfon quan és el president de la Generalitat qui el truca"."Aquesta actitud és d'una gran irresponsabilitat en un moment com l'actual i, a la vegada, una greu deixadesa de funcions. Jo li demano que traslladi al president Sánchez que deixi d'amagar-se darrere de vostè i s'avingui a seure per dialogar i negociar", afirma Torra en la carta.Torra fa també referència a la petició d'Iceta que abans de mantenir converses amb Sánchez es reuneixi amb els presidents dels grups parlamentaris o es reprengui la labor de l'Espai per al Diàleg.El president català afirma que van ser els socialistes qui van preferir que no es convoqués aquest Espai per al Diàleg, creat a requesta del mateix Parlament, durant els períodes electorals perquè tingués plena utilitat i quedés preservat d'un ús electoralista."Espero que expliqui al senyor Sánchez aquesta necessitat de diàleg que vostès sempre reclamen al Parlament, perquè és prou evident que no està per la labor", subratlla Quim Torra.