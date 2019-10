Sánchez visita a Barcelona i envia una carta a Torra

El president de govern en funcions, Pedro Sánchez, es desplaça aquest dilluns a Barcelona per visitar als agents ferits en els disturbis d'aquests dies, i a més ha enviat aquest matí una carta al president de la Generalitat, Quim Torra, per recordar-li la seva obligació de condemnar la violència i "evitar la discòrdia civil".

Sánchez, segons informen fonts de l'Executiu, té previst també trobar-se aquest dilluns a Barcelona amb les Forces i Cossos de Seguretat d'Estat, encarregades de la seguretat a Catalunya.

Així mateix, el president en funcions ha enviat aquest mateix matí una carta a Torra en la que li recorda les obligacions de tot responsable públic: "Condemnar la violència de forma rotunda; emparar a les forces de seguretat que la combaten; i evitar la discòrdia civil".

La carta enviada a Torra és resposta a la que dissabte li va remetre el president de la Generalitat a Sánchez, a qui reprotxava que no hagués atès les seves trucades telefòniques i es negués a establir cap tipus de diàleg, al temps que recriminava al cap del Govern en funcions que volgués donar-li lliçons sobre com condemnar o lluitar contra la violència.

"En resposta a la seva carta del 19 d'octubre i als emplaçaments públics que ha formulat durant aquests dies, em permeto recordar-li que el primer deure qualsevol responsable públic és vetllar per la seguretat dels ciutadans, així com per la de qualsevol espai públic o privat davant les conductes violentes", respon Sánchez a Torra.

Li recorda també que el "segon deure" un responsable públic "és preservar la convivència entre tots els integrants de la societat civil i evitar la fractura de la seva comunitat", i li retreu que la seva conducta s'hagi "mogut durant els passats dies justament en sentit contrari".

En aquest sentit, assenyala que el president català ha evitat condemnar de manera "contundent i inequívoca" les conductes violentes que s'han manifestat amb virulència i assiduïtat en diversos punts de Catalunya, "fins i tot a poca distància del seu despatx".

Segons Sánchez, Torra "ha tornat l'esquena a les forces i cossos de seguretat autonòmics i estatals" que protegeixen l'ordre públic "amb gran professionalitat i exposant-se a greus riscos".

"Ha tornat l'esquena i ignorat a més de la meitat de la població catalana simplement perquè no comparteix els seus propòsits en comptes de comportar-se com el president de tots els catalans", continua en la carta el cap del Govern en funcions.

"Condemnar la violència de forma rotunda; emparar a les forces de seguretat que la combaten; i evitar la discòrdia civil "són les exigències que Sánchez planteja a Torra, a qui recorda que aquestes són "les tres obligacions que ha de complir un governant si vol ostentar amb dignitat la representació de la seva comunitat davant de qualsevol interlocutor".