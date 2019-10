La Mesa admet la resolució que desafia al TC amb el dret a l'autodeterminació

La Mesa del Parlament ha admès a tràmit la proposta de resolució de JxCat, ERC i la CUP que vol que la cambra catalana "reiteri" la defensa de l'autodeterminació i la reprovació del Rei malgrat el Tribunal Constitucional (TC).

Els grups han pactat i impulsat una proposta de resolució perquè el ple del Parlament insisteixi en la defensa de l'autodeterminació i la sobirania de Catalunya, i els retrets a Felip VI, extrems que el Tribunal Constitucional ha anul·lat cada cop que s'han aprovat a la cambra i que ha advertit que no s'haurien de tractar de nou.



Així, el text avisa que el Parlament "reitera i reiterarà tants cops com ho vulguin els diputats, la reprovació de la monarquia, la defensa del dret a l'autodeterminació i la reivindicació de la sobirania del poble de Catalunya per decidir el seu futur polític".

La Mesa ha decidit admetre-ho a tràmit tot i l'advertiment del lletrat major de la cambra, Joan Ridao, que ha considerat que el text contravé resolucions de l'alt tribunal.

Cs i el PSC hi han votat en contra. La proposta de resolució no es podrà debatre i votar al ple d'aquesta setmana ja que no s'ha registrat amb caràcter d'urgència i, segons el reglament de la cambra, s'ha d'obrir un termini de set dies per poder presentar esmenes.

Així doncs, el text no es podrà votar fins al pròxim ple ordinari previst per al 12 i 13 de novembre, després de les eleccions espanyoles del 10-N.